Figyelmeztetés: szennyvíz ömlött a Balatonba, kárelhárítási készültséget rendeltek el – azonnal meglett a bűnös

Szennyvíz jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél – közölte a település önkormányzata az MTI-vel hétfőn. Kiemelték: nem kellett elrendelni fürdési tilalmat. Az önkormányzat közleményében azt írta, vasárnap a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében.
Hozzátették: a vizsgálatok szerint egy medence ürítése során szennyvíz jellegű víz jutott a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül a Balatonba.
A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban
– emelték ki. Hozzátették: a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben – jegyezték meg.
Tudatták azt is, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és
az ellenőrzést követően nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.
Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és ha vízminőségi problémát vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.
