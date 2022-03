Újabb fordulat a zuglói korrupciós botrányban. A Metropol információi szerint Zugló vesztegetési pénzek elfogadásával gyanúsított baloldali polgármestere, Horváth Csaba valóságos ingatlanbirodalmat hozott létre az elmúlt években. A lapnak nyilatkozó informátorok szerint Horváth Csaba a közelmúltban személyesen irányította egy újabb több százmilliót érő luxusvilla építését.

A tulajdoni lap tanúsága szerint aztán az ingatlan a szülei nevére került. Ráadásul botrányos módon a villa építésében olyan ukrán vendégmunkások is dolgoztak, akiket fővárosi pénzen végzett beruházásokban is alkalmaztak. A Metropolnak nyilatkozó szemtanúk arra is határozottan emlékeznek, amikor Horváth Csaba nagy köteg pénzeket előhúzva saját maga fizette ki az építési vállalkozókat.

Mint ismert: egy folyamatban lévő büntetőeljárás során azzal gyanúsították meg az MSZP-s politikust, hogy havi 10-15 milliót, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől.

Horváth Csabának nem ez az egyetlen drága ingatlanja a lap szerint: a XIV. kerületben is vannak „érdekeltségei”.