A 4iG csütörtöki bejelentése szerint a kibocsátó többségi tulajdonában álló Antenna Hungária két (közvetett) albániai érdekeltsége egybeolvadt. A nevezett cégek az ONE Telecommunications és az ALBtelecom. A társaságok még tavaly december 27-én döntöttek egy összeolvadásról, amit a cégbíróság be is jegyzett. A vállalat ONE Albania néven folytatja a tevékenységét. Tulajdonosa az az Albania Telekom Invest, amely az Antenna Hungáriaé.