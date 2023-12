Elhunyt Denny Laine zenész, dalszerző, a Moody Blues frontembere, a Wings (Paul McCartney együttese) gitárosa. A brit zenészt 79 évesen, Floridában érte a halál.

A hatvanas évek egyik emlékezetes slágerének a Go Now!-nak az énekese, aki több Wings-dal társszerzője is volt, tüdőbetegségben szenvedett az elmúlt években. Idén az állapota rosszabbra fordult, halálhírét felesége, Elizabeth Hines tette közzé a The Guardian szerint.

Laine volt a McCarthy házaspár mellett a Wings egyetlen állandó tagja, és az együttes minden albumán játszott a hetvenes években.

Olyan dalok társszerzője volt, mint a No Words vagy a Mull of Kintyre, amely a mai napig a legnagyobb példányszámban fogyó, nem jótékonysági kislemez az Egyesült Királyságban.

Fotó: Michael Putland

Szintén ő szerezte a Wings 1976-os, Wings at the Speed of Sound lemezén szereplő a Time ti Hide című számot és az 1979-ben megjelent Back to the Egg albumon szereplő Again and Againt is. A Wings feloszlása után, a nyolcvanas évek elején közreműködött Paul McCartney Tug of War, valamint Pipes of Peace című szólólemezén.

Paul McCartney közösségi oldalán ekképp búcsúzott zenésztársától: „Mély szomorúsággal értesültem arról, hogy egykori zenekari társam, Denny Laine elhunyt. Számos emlékem fűződik a vele töltött időszakhoz, kezdve azzal, amikor a Beatles a Moody Blueszal közösen turnézott. Denny az induláskor csatlakozott a Wingshez, amelynek kimagasló vokalistája és gitárosa volt. Legemlékezetesebb előadása minden bizonnyal a Go Now, egy régi Bessie Banks-dal előadása volt, amit csodálatosan énekelt.”

Felidézte, hogy a legnagyobb siker közös szerzeményeik közül a Mull of Kintyre, amely a hetvenes években volt nagy sláger. De nem hallgatta el azt sem, hogy bár a Wings után elsodródtak egymástól, elmondása szerint az elmúlt években sikerült helyreállítani barátságukat, és együtt emlékeztek a régi időkre.

„Denny hatalmas tehetség volt, kiváló humorérzékkel, és mindig készen állt arra, hogy másokon segítsen. Minden rajongójának hiányozni fog, barátai nagy szeretettel fognak gondolni rá,”

Denny Laine a hetvenes évek első felétől összesen tizenkét szólóalbumot készített, az utolsó a 2008-ban megjelent The Blue Musician című anyag volt.