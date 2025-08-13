Energiatermelés amerikai módra: lapátra tették a napelemtervet, előkerült az alvó atomerőmű

Megindult a gyakorlati munka az Egyesült Államok azon országos tervének megvalósításában, hogy újraindítsák az arra alkalmas, már bezárt atomerőműveket. A NextEra Energy társaság már hivatalosan kérte a szövetségi szabályozótól (FERC) a leállított Duane Arnold Energiaközpont hálózati csatlakozási jogainak visszaállítását. E jogokat korábban az atomerőműről a telephelyen tervezett naperőműre ruházták át. (A névadó Duane Arnold üzletember volt az Iowa Electric Light and Power Company elnök-vezérigazgatója.)

Három amerikai csipkerózsika-atomerőmű kelne életre, az egyik a Duane Arnold / Fotó: Reuters

Az atomerőmű,

amely Iowa állam Linn megyéjében található,

forralóvizes technológiájú,

egyetlen blokkból áll,

negyvenöt éven át termelt energiát,

áramtermelő teljesítménye 615 megawatt,

a leállításáról 2018-ban döntöttek,

a bezárásra 2020-ban került sor.

A bejelentés döntő stratégiai változás az üzem jövőjével kapcsolatban, mert a létesítmény 2020-as bezárása után a NextEra naperőművet kívánt építeni a területen.

Nem vitték túlzásba a leszerelést

A NextEra már az idén januárban kérte az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottságát (NRC) engedélyének módosítására, de már tavaly júliusban közzétette, hogy hivatalosan is vizsgálja az erőmű újraindításának lehetőségét. Mint jelezte, a NextEra Energy Resources, amely a leállított Duane Arnold Energy Center többségi tulajdonosa, „átfogó mérnöki értékelést végez a teljes telephelyen, amelyre szükség van, mielőtt bármilyen újraindítási döntést meghoznánk”.

Az atomerőművet azért állították le 2020-ban, mert a fő vevője, az Alliant Energy máshonnan olcsóbban jutott villamos energiához, ezért a NextEra öt évvel lerövidítette áramvásárlási szerződését. Ráadásul a bezárást még 2020-on belül is előre kellett hozni két hónappal, mert egy erős, szárazföldi hurrikánnak is nevezett derecho szélvihar jelentős károkat okozott az erőmű hűtőtornyaiban.

Azonban az atomerőművet soha nem szerelték le teljesen. Reaktorából eltávolították az üzemanyagot, és az összes nukleáris üzemanyagot egy helyszíni száraz tárolóban helyezték el. A létesítményt egy késleltetett leszerelés során úgynevezett SAFSTOR állapotba hozták, azaz az épületeket akár 50 évig is biztonságos állapotban tartják, hogy a maradék radioaktivitás lebomolhasson a végső lebontás előtt. Vagyis az erőmű központi infrastruktúrája nagyrészt érintetlenül maradt. A kezdeti mérnöki értékelés szerint a reaktor jó állapotban van, az erőmű elvben 2028 végére helyreállítható.