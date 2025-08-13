Deviza
Nem túl fényes kilátásokkal indul az idei szüret: az aszály és a forróság is beleszólt a szőlőtermés alakulásába

A tavalyi gyenge termést idén csak szerencsével érhetik el a Kunsági borvidéken, ahol már elkezdődött a szüret. A késői fajtáknak nagyon kellene az eső, ahogyan a szőlészeknek a szőlőárak emelkedése, ami az idei szüret kezdetére a fehérszőlő-fajtáknál az Alföldön meg is történt.
Kelemen Zoltán
2025.08.13., 05:39

A napokban elindult a szüret a Kunsági borvidéken, ahol első körben a néró és az Irsai Olivér fajtákat szüretelik, a cserszegi fűszerest pedig a jövő hét vége körül kezdhetik – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke. Magyarország legnagyobb borvidékén az idei szüret kezdetén a legnagyobb gondnak a víz hiányát tartják – emellett voltak fagykárok is –, ezért egyelőre csak azt látni, hogy a korai fajtákból gyenge-közepes termés várható. A minőségben azonban lehet bízni: a HNT-elnök szerint ugyanis például az Irsai aromajegyei kiváló minőséget vetítenek előre, a gond a mennyiséggel van.

20220815__MI_0016, idei szüret
Az idei szüret nem hoz nagy szőlőtermést / Fotó: Mirkó István

Mint mondta, az aszály a fiatalabb, akár hat-hét éves ültetvényeket is nagyon megviselte, mert akár homokos, akár agyagos a talaj, az kiszáradt. Az idősebb ültetvények mélyebbre hatoló gyökérzetük miatt jobban viselik a vízhiányt, de ha fel lenne töltve a talaj, a szőlőnek semmi problémája nem lenne. Most elkezdődött valami a vízgazdálkodásban, de egy legalább harmincéves lemaradást kellene behozni – mondta.

Kérdésekkel teli az idei szüret

A később érő fajtáknál most még nagy a bizonytalanság, és ha nem lesz eső, akkor még ezzel a várható terméssel is a korai fajták lesznek a szerencsésebbek. A vízhiány okozta gondokról a Baon is beszámolt, kiemelve, hogy nagyon kellene az eső a bogyók fejlődéséhez és a megfelelő létartalom kialakulásához is. A gazdák a csapadékszegény időjárás pozitívumaként említették, hogy a szárazság miatt gyengébb volt a fertőzés, így kevesebb növényvédelmi beavatkozásra volt szükség. 

Amikor azonban a többi fajta is beindul, mindent le kell majd szedni, mert „összeérnek” a különböző szőlőfajták, egyes ültetvényekben pedig a kényszerérés is bekövetkezhet.

Ennek az időjárásnak a kisebb termés mellett az is következménye lehet, hogy maga a szőlőültetvény is károsodik. A tőkék ugyanis ilyenkor minden energiájukat a termés nevelésére fordítják, és előfordulhat, hogy a szüret után a tőke „megadja magát” – fogalmazott, megemlítve, hogy például ez jellemző a cserszegi fűszeresre. Az idei évjáratot óriási vadkár is sújtja. A vadak is keresik a vizet és az élelmet, mi viszont nem azért termelünk, hogy a vadakat ellássuk – mondta a HNT elnöke. 

Nagy a veszély: a hazai szőlőkben is terjed a rettegett kór, a korai felismerés a kulcs
A szőlő aranyszínű sárgasága betegség korai felismerésének fontosságára hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A kórokozó súlyos növényegészségügyi és gazdasági károkat okozhat, komoly veszélyt jelent a hazai szőlőtermesztésre.

Kivágáshoz vezetett a vadkár

A szőlőtermelőket sújtó vadkár egyébként nem egyedi jelenség, idén márciusban például arról szóltak a hírek, hogy a Káli-medencében tízhektárnyi bérelt szőlő művelésével hagyott fel Pálffy Gyula neves borász, mert tehetetlen volt az elszaporodott vadállomány pusztításával szemben. Ezzel ráadásul nem volt egyedül. Itt ennek következményeként el is veszett a szőlőterület, ugyanis mivel a tulajdonos nem tudta másnak kiadni, ezért kivágatta. 

A HNT-elnök szerint a szőlőárak emelkednek. A kékszőlő-fajták iránt most kisebb az igény, ezeknél az alföldi régióban nem várható áremelkedés, és – persze a termésmennyiségtől függően – lehetnek olyan borvidékek, ahol akár ármérséklődés is bekövetkezhet. A fehér szőlők viszont – az Alföldön legalábbis – 7-10 százalékkal drágulhatnak az egy évvel ezelőttihez képest.

 


 

