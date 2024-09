Miskolc leendő polgármestere: újjáépítjük a barlangfürdőt

Újjá fogjuk építeni a Miskolctapolca Barlangfürdőt – mondta szombaton Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a pénteken kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett.

Balra Veres Pál, Miskolc jelenlegi vezetője, jobbra Tóth-Szántai József, a város megválasztott polgármestere / Fotó: Vajda János

Még szebbé és jobbá tennék a fürdőt

Tóth-Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt. Hangsúlyozta, a biztosításon felül

kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó.

A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek és csak utána tudják megállapítani a tűz okát és a keletkezett károkat.

Veres Pál, Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszkatemplom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert péntek este óta a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán.

Számlát nyitnak, ahová bárki elküldheti felajánlását

Hozzátette, hogy a jövő héten egy számlaszámot is létrehoznak majd, ahová bárki elküldheti felajánlását. A városvezető hozzátette, a turistákat más miskolci fürdőkben tudják fogadni és igyekeznek azokat is ellátni, akiknek már foglalásuk van.

Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, gondoskodnak a munkavállalókról és átszervezésekkel biztosítják azt, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek. Újságírói kérdésre elmondta, hogy

az épületben három héttel ezelőtt tartottak elektronikai felülvizsgálatot.

A hivatalos dokumentációt erről még nem látta, de a szakemberek mindent rendben találtak – fűzte hozzá.

A Miskolctapolca Barlangfürdő tetőszerkezete pénteken este gyulladt ki és teljesen leégett.