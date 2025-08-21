Szijjártó Péter: nincs megállás, Magyarország újabb űrhajóst küldene a világűrbe

A magyar űrprogram folytatódni fog a gazdaság egy fontos jövőbeli erőforrásaként, a kormány hazánk részvételét folyamatossá teszi a nemzetközi űrkutatási és űrtechnológiai programokban – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter kitüntetést adott Kapu Tibornak

A magyar űrprogram rendkívül sikeres, folytatódni fog, remélhetőleg rövid időn belül újabb magyar űrhajós lesz

A tárcavezető annak alkalmából mondott beszédet, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Program szakemberei állami kitüntetést vettek át a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ennek során hangsúlyozta, hogy

a júliusban véget ért űrmisszió volt Magyarország történelmének egyik legizgalmasabb küldetése, valódi nagy nemzeti célkitűzés volt, hogy hazánk embert juttasson a Nemzetközi Űrállomásra.

„Sokkal kényelmesebb vagy kockázatmentesebb felülni annak a percepciónak, hogy az űr a nagy és erős országok terepe, hogyan jövünk mi ehhez. (…) De érdemes megfordítani ezt a gondolatsort, és szerintem úgy is érvényes, sőt igazából úgy érvényes ez a gondolat, ha azt mondjuk, hogy csak azok az országok mondhatják el magukról igazából, hogy erősek, büszkék, sikeresek és egységesek, amelyek képesek ilyen horderejű nemzeti célokat kitűzni” – tette hozzá.

Az űrmisszió bizonyítja, hogy a magyarok képesek bőven a várakozáson felül teljesíteni a legfontosabb, legnagyobb és legnehezebb ügyekben is. A tárcavezető szerint a jövőben valószínűleg az űripar, az űrtechnológia és az űrkutatás fogják a legfontosabb, leginnovatívabb szerepet játszani.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a világgazdaság alapvető átalakuláson megy keresztül, ami nyertesekre és vesztesekre osztja a szereplőket. „Hatalmas verseny zajlik (…) a világűr gyakorlatilag minden kicsi szegletéért. És pontosan tudjuk, hogy egy sikeres űrmisszióval ebben a jövő sikerességéről szóló versenyben Magyarország egy olyan előnyre tehet szert, amelynek jelentőségét túlbecsülni gyakorlatilag lehetetlen” – jegyezte meg.

Arra is kitért, hogy a Kapu Tibor által a világűrben elvégzett tudományos kísérletek óriási lökést adhatnak a következő években Magyarország versenyképességének.

A miniszter kiemelte, hogy a magyar űrkutatási programra nagyon fontos gazdaságstratégiai eszközként tekint a kormány, így az folytatódni fog.

„Fel fogjuk használni mindazokat az eredményeket, képességeket, tapasztalatokat, amelyeket ezen hét esztendő során összegyűjtöttünk. A magyar űrprogramot tehát innentől kezdve folyamatossá tesszük. Folyamatossá tesszük Magyarország részvételét a nemzetközi űrkutatási és űrtechnológiai programokban. Az ehhez szükséges személyi és szervezeti keretek kialakítása a következő napokban, hetekben megtörténik” – tudatta.