Izraeli háború: megkezdődött Gázaváros ostroma – ezrek menekülnek az IDF offenzívája elől

Gázaváros keleti negyedeiben, köztük Zeitounban és Szabrában, családok ezrei indultak útnak a hét közepén, miután az izraeli hadsereg bejelentette: megkezdődött a szárazföldi offenzíva első szakasza. A városban több mint egymillió palesztin él, és az elmúlt napokban intenzív légicsapások, tüzérségi támadások rázták meg a kerületeket.

Ezrek hagyják el otthonukat Gázaváros keleti kerületeiben, miközben Izrael bejelentette, hogy megkezdte a tervezett szárazföldi offenzíva első szakaszát / Fotó: Anadolu via AFP

A helyszínről érkező beszámolók szerint a bombázások szinte folyamatosak.

Az éjszaka nem ért véget – a házunk rázkódott, a robbanások, a lövések és a segélykiáltások hangja folyamatosan hallatszott

– mondta az BBC-nek Ahmad al-Santi, aki szerint már senki nem tudja, hová menekülhet.

Izrael védelmi minisztere kedden hagyta jóvá a hadművelet előkészítését, a kormány pedig a napokban dönthet a teljes támadásról. Benjamin Netanjahu miniszterelnök közölte: „rövidíti a határidőket”, és Gázaváros elfoglalása „a terrorizmus utolsó erődjeinek a felszámolása”. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint három dandár már a város peremén harcol, és föld alatti alagutakban is fegyverraktárakat találtak.

A civil áldozatok száma közben tovább nő. A gázai polgári védelmi szervezet szerint szerdán 25 ember halt meg, köztük három gyermek és szüleik, amikor lakóházukat találat érte a Shati menekülttáborban. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a tavaly október 7-i Hamász-támadás óta több mint 62 ezer ember vesztette életét Gázában.

Humanitárius katasztrófa Gázavárosban

A nemzetközi közösség egyre erősebben tiltakozik. António Guterres ENSZ-főtitkár azonnali tűzszünetet sürgetett, mondván: a támadás „elkerülhetetlenül halált és pusztítást” hozna. A Vöröskereszt figyelmeztetett: a további kitelepítések és harcok „visszafordíthatatlan humanitárius válságot” idézhetnek elő. Emmanuel Macron francia elnök pedig úgy fogalmazott, az izraeli terv „csak katasztrófához vezethet mindkét nép számára, és a régiót állandó háborúba taszítja”.

A helyzetet bonyolítja, hogy Katar és Egyiptom közvetítésével hétfőn új tűzszüneti javaslat került az asztalra, amely magában foglalna

egy hatvannapos tűzszünetet

és a túszok egy részének szabadon engedését.

A Hamász jelezte, elfogadja a feltételeket, de Izrael hivatalosan még nem reagált, és kormányzati források szerint csak egy teljes, minden túszt érintő megállapodásra hajlandó.

Mindeközben szeptemberre 60 ezer izraeli tartalékost hívnak be, hogy felszabadítsák az aktív katonai állományt az offenzívához. A hadsereg célja, hogy Gázavárosban „mélyítse a Hamász elleni csapásokat”, miközben a szervezet kezében továbbra is mintegy 50 túsz van, akik közül húszról feltételezik, hogy még életben vannak.