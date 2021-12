A dubaji világkiállításon elhangzott nyitó előadások egyikét egy magyar startup cég, a Chameleon Smart Home Zrt. vezérigazgatója, Szarvas Péter tartotta, akinek felkérése is jelzi a modern technológia, és a magyar fejlesztők szakértelme iránti fokozott nemzetközi figyelmet. A cégvezető a VG Podcast stúdiójában arról is beszélt, hogy

az okosotthon rendszerek Skandináviában a legelterjedtebbek és nagyon erős piac az amerikai, valamint a német és a nyugat-európai országoké is, de már Magyarországon sem kell Ádámtól és Évától kezdeni a felvilágosítást.

Folyamatosan emelkedik azoknak az építkezőknek a száma és aránya, akik előre gondolkodnak és már a tervezés fázisában figyelembe veszik egy komplex rendszer kiépítésének technikai követelményeit. Ebbe az irányba megy a vállalkozói lakásépítés is, fokozatosan alapfelszereltséggé válik a rendszer, aminek utólagos beépítése sem lehetetlen.

Fotó: Shutterstock

Egyes becslések szerint tíz éven belül minden lakásba beköltözik a technológia, ami a világítás, a fűtés és a redőnyök vezérlését és a biztonsági funkciókat, beléptető rendszert és távfelügyeletet is magában foglal.

Az okosotthon nem ázik be, mert ha esik, a tetőablakokat becsukja a rendszer, és nem is ázik el, mert vízbetörés, illetve csőtörés esetén azonnali elzárja a csapokat az épületvezérlés. Biztonsági kockázatok is vannak – ismerte el a szakember –, de éppen ezért fontos, hogy minősített gyártóval dolgozzon a megrendelő és szigorúan titkosított protokollon keresztül működjön a mobilalkalmazás.

A sztereotípiákat folyamatosan számolják fel a piacon érdekelt gyártók, fejlesztők és forgalmazók, az okosotthon technológia egyes elemeit okosan összefűzve piacképes rendszerré fejlesztő cégek. A technológia térhódítása és tökéletesítése során a kiaknázatlan lehetőségek is feltárulnak, így lesz az okos otthonokból okos társasház, ahol például a liftre sosem kell várni, és ahol a lakók életmódjához igazodva tölti fel az elektromos autókat az okos töltőhálózat. Innen pedig már csak egy lépés az okos város, ahol minden optimálisan működik, egyszerre szolgálva az emberek kényelmét és a föld fenntarthatóságát. Ez utóbbi – vallja Szarvas Péter –a következő évszázad legfontosabb hívószava lesz minden területen.