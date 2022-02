Milliókat spórolhatnak a lakáskeresők, már minden lakásnál láthatók az állami támogatások

– írja az ingatlan.com.

Az ingatlanárak és a hitelkamatok folyamatos emelkedése miatt a lakást vásárlók egyre nagyobb része igényel segítséget a lakásvásárlást lehetővé tevő kölcsönügylet lebonyolításához. Ebben a korábbiaknál is hatékonyabb segítséget nyújt az iroda és pénzügyi leányvállalata megújult szolgáltatása, a Hitelintéző, amely a kiszemelt ingatlan megvásárlásában is tudja segíteni a portál ügyfeleit.

Új funkciókkal bővült az ingatlanportál Hitelintéző szolgáltatása és ügyféltámogató programja, amely az eddigieknél is több segítséget tud nyújtani az álmai ingatlanját kereső és azt hitelből megvásárolni szándékozó vásárlóknak. A vevők néhány adat megadása után minden ingatlanhirdetésnél látják, hogy az összes rendelkezésükre álló állami támogatást és a piaci hiteleket is figyelembe véve meg tudják-e venni az adott ingatlant. Ennek alapján pedig a cégcsoport szakemberei a teljes hitelfelvétel folyamatában személyes, díjmentes segítséget nyújtanak a vásárlóknak.

A lakások több mint felét hitellel veszik.

Fotó: Baranyai Attila / City Magazin/

Az elmúlt hónapokban a hazai ingatlanárak jelentős növekedését lehetett tapasztalni, s a várakozások szerint az áremelkedés az idén az új lakásoknál bizonyosan két számjegyű lesz, míg a használtak árában is legalább 5-10 százalékos bővülés várható. Mindez azt jelenti, hogy egyre több lakást vásárlónak kell hitelt felvennie ahhoz, hogy a vágyott ingatlan elérhető legyen számára. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendelkezésére álló adatok is a hitelfelvételi kedv (kényszer) erősödését mutatják: 2021. I. fél évében a lakásvásárlások 55 százalékát valamilyen kölcsön felvételével oldották meg a vásárlók, míg 2016-ban még csak alig 40 százalék volt ez az arány.

Nagyobb lakáshoz is juthat, aki tájékozódik.

A Hitelintézővel a keresők nemcsak a számukra legolcsóbb hitelt találhatják meg, hanem a piaci és támogatott hitelek, állami támogatások legelőnyösebb kombinációjára is javaslatot kapnak. Így akár az is kiderülhet, hogy az állami és jegybanki támogatásokkal még tovább is nyújtózkodhatnak, mint gondolnák.

A kitöltött adatok alapján az érdeklődők a fejlesztéseknek köszönhetően minden ingatlannál „személyre szabott” hitel- és támogatási ajánlatot láthatnak. Ráadásul az előre megadott adatok alapján a hitelfelvételi folyamat is számottevően egyszerűsödik. A kamatemelések miatt is egyre többen kérnek segítséget.