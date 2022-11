Várakozáson alul teljesített az idén az ingatlanbefektetési piac, noha egy éve még minden jel arra mutatott, hogy rekordév lehet az idei. A koronavírus-járvány után megindult látványos bővülést megakasztotta az ukrajnai háború, az energiakrízis, a világszerte megugró infláció, a gazdasági teljesítmények visszaesése, a recessziós félelmek erősödése, továbbá a monetáris szigorítások – összegezte a 2022-es évet átformáló változásokat az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) piaci elemzése.

Fotó: IFK

„Arra számítottunk, hogy 2022-ben és 2023-ban próbálják behozni a 2020-ban elmaradt üzleteket a befektetők, ami erős keresleti oldalt és összességében 1,5-1,7 milliárd eurós piacot jelenthetett volna. Ezzel szemben az idén várhatóan egymilliárd euró körül lesz a teljes piaci volumen” – mondta a VG-nek Takács Ernő, aki a november 20-i X. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából készített számvetést az évről.

Hangsúlyozta, hogy a megtorpanás egész Európára jellemző, a magyar piac továbbra is vonzó célpont, de jelenleg mindenhol kivárnak a befektetők, a forgalomcsökkenés is általános jelenség. A piac több szempontból is felemás évet zár, az egyes szegmensek teljesítménye is nagyon eltérő.

Néhány területen szinte megállt az idő, miközben például a logisztika és az irodapiac kifejezetten jól teljesít.

Az irodapiac idei forgalma elérheti a 260 millió eurót, az összvolumen pedig 10-15 százalékkal a tavalyi fölött lehet. A logisztikai szegmensnek a koronavírus-járvány idején kezdődött szárnyalása azóta is tart, az idei év elképesztő rekord mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.

A lakáspiacot erősen lehűtik az emelkedő rezsi- és egyéb számlák, valamint a monetáris szigorítással két számjegyűre emelkedő hitelkamatok. Takács Ernő összegzése szerint idén kevesebb új lakást adtak el, a kereslet szűkülése miatt csökken a piacra hozott új lakások száma is.

A következő évben is alacsony forgalomra számítanak a lakáspiacon.

Összességében idén a járvány alatti, 2020-as szintre esett vissza az ingatlanbefektetések értéke.

A helyzet nagyot fordult menet közben, pedig egy éve még minden jel arra mutatott, hogy újabb rekordév lehet az idei.

A finanszírozási hajlandóság 2021-ben már újra erős volt, relatíve olcsón lehetett banki forráshoz jutni. Bár a kilátások továbbra sem igazán jók, a szakma bízik benne, hogy ha lassabban is, de folytatódik a felzárkózás a koronavírus-járvány előtti, 2019-es rekordteljesítményhez.

Piaci szakértők szerint jó eséllyel nem lesz olyan hosszú és mély a visszaesés, mint a 2008–2009-es válság idején volt.

Ez a pofon kisebb lesz, mivel más típusú a válság, a bizonytalanság miatt nehéz a helyzet, de likviditásválság nincs. Át kell gondolni, hogy miből tudjuk kigazdálkodni a projekteket, most leginkább az energiaárak és a nyersanyagárak befolyásolják az ingatlanbefektetői döntéseket

– mondta az IFK elnöke.

Száraz év lesz Sokat romlottak az év elejéhez képest a kilátások is, miután kevés új projekt indul most, a korábban indítottak pedig 2023-ban kifutnak, a 2024-es „száraz év” lesz a piacon. Negatív fejlemény, hogy a befektetők elfordultak az eurótól a dollár irányába, és a geopolitikai kockázatok sem enyhülnek – mondta a VG-nek Takács Ernő.