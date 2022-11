Több száz lakásos projektek újabb ütemeinek értékesítése startolt el az elmúlt hetekben Budapesten, részben friss rozsdaövezeti akcióterületi címkével, még az 5 százalékos kedvezményes lakásáfát is visszaigényelhetővé téve vevőik számára. A Budapesti Lakáspiaci Riport negyedik negyedéves jelentése még készül, az adatgyűjtés során azonban máris szembetűnő jelenségre bukkant az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont elemzési vezetője, Sápi Zoltán.

Fotó: Róka László / MTI

A szakértő a VG megkeresésére kifejtette:

legutóbb 2019 második negyedévében lehetett találkozni ilyen volumenű készletfrissítéssel. Az elmúlt hetekben ugyanis 2500-2600 új építésű lakást dobtak piacra a fejlesztők.

Az elmúlt három évben így ez a negyedév az, amikor a legtöbb új projekt lép piacra, de ez még csak a kínálati oldal, a keresleti oldalról még nincs naprakész információ. Ami már közismert, hogy a második negyedév végétől mérséklődött a kereslet, ami aligha fordult meg az utolsó negyedévben, vagyis a hirtelen megduzzadt választék nemigen fogy el gyorsan.

Bár az utóbbi időben már olyan kevés szabad lakás volt a piacon, hogy a bőséges új választék gerjeszthet új keresletet is

– tette hozzá Sápi Zoltán. Egyéb keresletnövelő tényezőre most nem lehet számítani, sem újabb zöldhitel, sem újabb lakásvásárlási kedvezmény nincs a levegőben, igaz, a korábbiak többsége még mindig él.

Fotó: Balaton József / MTI

A legnagyobb lakásépítő cégek nevével fémjelzett új projektek értékesítésének időzítése sem véletlen, hiszen mostanra már alaposan megcsappant a korábban piacra vitt készlet, tavaly szeptemberben még másfélszer akkora volt a megvásárolható új építésű kínálat, mint idén ősszel.

A kedvezményes lakásáfa miatt korábban engedélyezett projektek közül több most ért a startvonalhoz.

A legnagyobb lakásszámú új projekt a rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánított IX. kerületi egykori közvágóhídnál épülő City Pearl II. 336 lakásos üteme. A második az angyalföldi Beluga Bay a Duna Arénánál 320 lakással, a harmadik pedig az Elite Park rozsdaövezeti státusszal épülő harmadik ütemének 290 lakása.

A City Pearl mellett épül egy másik nagy projekt, a Metrodom Green I. üteme is 272 lakással. Az ugyancsak piacvezető lakásépítő vállalat, a Cordia is érdekelt a IX. kerületben, a Lurdy Ház közelében egy 257 lakásos épülettel, a Woodlanddel lépett most piacra.

Mindezek révén a Középső-Ferencvárosnak ez a része már egy kisvárosnyi népességű, igazi városmaggá alakul.

A Cordia más lokációban is aktív, hiszen mindeközben a Sasad Resortot is építi tovább, és nem hagyja el a VIII. kerületet sem, ahol újabb projektbe kezd. A cég új gigaprojektje azonban nem itt, hanem a XIII. kerület Duna-parti részén épül majd Marina City néven több mint ezer lakással.

Nagyon sok építési engedélyt látni, főleg Angyalföldön mozgolódott sok projekt, hogy megszerezzék az áfakedvezményt

– mondta Sápi Zoltán.

Az építési engedélyek száma a kedvezményes lakásáfa kihasználása miatt emelkedett, a mostani kínálat bővülését pedig a megfogyatkozott készlet feltöltésének kényszere magyarázza. Az új kínálat mögött különböző stádiumú beruházások vannak, tervezettek és már épülők egyaránt.

Az ingatlanpiaci elemző szerint a pesti oldalon a IX. és a XIII. kerületre, Budán pedig a XI. kerületre koncentrálódó tömegpiac mellett sok kisebb luxustársasház épül a II., III. és a XII. kerületben.

Meglehet, hogy az új projektek eddig előértékesítésben lekötött lakásai most nagyobb tranzakciószámot eredményeznek, mert késleltetve jelennek meg friss eladásként – tette hozzá Sápi Zoltán.