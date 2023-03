Magyarország ingatlanfejlesztési irányairól, befektetési lehetőségeiről és a folyó fejlesztésekről érdeklődtek jelentős tőkeerejű nemzetközi befektetők a világ első számú ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en, március 14–17. között Cannes-ban – közölte az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) pénteken.

Fotó: Valery Hache / AFP

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az IFK által létrehozott Magyarország-Budapest stand fókuszában az ipari ingatlanok piaca, a logisztika és az iroda-, valamint a hotelfejlesztések álltak, a fő kiállító pedig a Liget Budapest Projekt és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) volt, szakmai támogatóként pedig a a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE működött közre.

A piac meghatározó ingatlanfejlesztői – az Atenor, a GLP, a GTC, a HelloParks (a Futureal csoport tagja), az InfoGroup és a Wing – a legfrissebb, folyamatban lévő környezettudatos és fenntartható fejlesztéseikkel vettek részt a nemzetközi seregszemlén.

A rendezvényen bemutatkozott Debrecen és Szeged is.

A Diófa Alapkezelő Zrt. a magyarországi makrogazdasági és befektetési környezetet ismertette. A magyar stand díszvendége Habsburg György, hazánk párizsi nagykövete volt, de azt meglátogatta Olivier Klein, francia városfejlesztésért és lakhatásért felelős miniszter is.

Takács Ernő, a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő egyesület, az IFK elnöke elmondta, a Magyarország-Budapest stand sikeres bemutatkozását igazolja, hogy több potenciális befektető is komoly lehetőséget lát a magyarországi piacon. Együttműködési szándékkal komoly tárgyalások zajlottak, amelyek megalapozzák a külföldi működőtőke-beáramlás további bővülését és hozzájárulnak az ország tőkevonzó képességének megerősítéséhez.

Takács szerint Magyarország legjelentősebb ingatlanfejlesztési potenciálját az ipari ingatlanok és a logisztika jelentik, és ez a befektetői étvággyal is találkozott. Rámutatott, hogy

az ipari és logisztikai piac évek óta nem látott ütemben bővül, a 4,5 millió négyzetméteres ipari terület 600-700 ezer négyzetméterrel is nőhet az idén

a CBRE előrejelzése szerint. A globális folyamatok kedvező alakulása esetén pedig az év eleji megtorpanást az év második felében erősebb aktivitás válthatja.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója szerint a kiállításon tapasztalt figyelem a külföldi befektetők bizalmát jelzi a magyar gazdasággal szemben. Felidézte, hogy tavaly a magyarországi befektetésösztönzés történetében rekordnak számító 6,5 milliárd euró beruházási volument jegyeztek, és hozzátette, hogy az idei és a hosszabb távú kilátások még jobbak, amit a kiállítás tapasztalatai is alátámasztanak. Hozzátette, hogy tavaly 92 működőtőke-beruházás kapcsán született kedvező döntés, amelyekhez mintegy 15 ezer új munkahely létrehozása és több tízezer megőrzése köthető. Joó a szolgáltató központok terjedését is kiemelte Magyarországon, ami szerinte szintén a hazai gazdaságba vetet bizalmat jelzi, ahogy az is, hogy

egyre több nagy nemzetközi cég dönt úgy, hogy az országban hozza létre szolgáltató központját.

A magyarországi üzleti szolgáltató központokban mintegy 70 ezer ember dolgozik, hazánk mára a kelet-közép-európai régió egyik vezető nemzetközi központjává vált a BSC-szektorban, és minden adott ahhoz, hogy továbbra is vonzó befektetői célpont maradjon – tette hozzá.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója felidézte, a MIPIM Awards három évtizedes történetében tavaly először nyerte el a zsűri fődíját magyar fejlesztés a Magyar Zene Házával. Kiemelte: a 2011-ben indult Liget Budapest Projekt világviszonylatban is kiemelkedő léptékű városarculat-meghatározó beruházás, amelynek a félidejében vannak.

A folytatásban a Magyar Innováció Háza, a Városligeti Színház és az Új Nemzeti Galéria felépítésével teljes körűen megvalósul a Liget Budapest Projekt programja,

amelynek köszönhetően a negyed kiemelt helyet és vonzerőt biztosít a magyar főváros számára az európai kulturális térképen – hangsúlyozta.

Köves Béla, a NIPÜF Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a modern ipari, logisztikai ingatlanok kínálata az elmúlt 5 évben 75 százalékkal, 3,1 millió négyzetméterre nőtt Budapesten és környékén, de ennél is nagyobb bővülésre lett volna és van igény. Különösen jelentős a kereslet az energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztések iránt; a jó minőségű ipari ingatlanok ma már 20-30 százalékban napenergiából fedezik az energiaszükségletüket, ami óriási lépés a zöldebb világ felé – mondta. Hozzátette, hogy az ipari parkok bővülése az idén is robusztus marad, újabb 400-500 ezer négyzetmétert tehet ki.

Az idén több magyarországi város és egy régió került be a top 10-es kategóriába a Financial Times csoporthoz tartozó fDi magazine rangsoraiban, amelyet a MIPIM megnyitásával egy időben hoznak nyilvánosságra. A jövő európai városait és régióit felmérő listákon kiemelt helyen szerepel Budapest és Debrecen, valamint a közép-magyarországi régió. A MIPIM a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, amelyen az idén több mint 80 ország 2400 kiállítója és több mint 20 ezer szakmai látogató vett részt.