Tipp-topp állapotban kínálják megvételre 16 millió euróért, azaz több mint 6 milliárd forintért az Andrássy út 96-ban található 27 szobás kétezer négyzetméteres palotát, amely már évek óta felbukkan a magyar lakáspiaci toplista élén. A lakáspiaci legeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének segítségével állítottuk össze a legnagyobb hirdetési portál adatai alapján.

Az 1872-ben átadott egykori Tildy-palota jelenleg a legdrágább lakóingatlan Magyarországon. Fotó: Ingatlan.com

A jelenlegi topáras lakóingatlan nem más, mint az 1872-ben átadott egykori Tildy-palota, amely már több éve a kínálat oszlopos tagja, nagyjából változatlan áron. 2016-ban például még drágábban, akkor 6,8 milliárd forintért szúrták ki az újságírók, de volt, hogy 5,5 milliárd forintért is hozzá lehetett volna jutni. Az euróban meghatározott eladási árat az euró-forint árfolyam is mozgatja, ami biztos, hogy most 16 millió euró szerepel a hirdetésben.

A Budapest egyik legértékesebb városrészében, 1118 négyzetméteres telken található palota tulajdonosát valószínűleg nem hajtja a tatár

– jegyezte meg Balogh László, hiszen az ország legértékesebb eladó lakóingatlana jelenleg is bérbe van adva. Az épületben kialakított négy luxuslakás havi szinten több tízmillió forint bevételt hozhat a tulajdonosnak.

A vevőre ebben a körben nem keveset kell várni, még akkor is, ha az eladó, avagy az egykori lakó közismert ember, és az ingatlan piacra dobása finoman szólva jelentős reklámot kap. Így volt ez Lagzi Lajcsi Mocsán eladóvá vált kastélyával, amit cirka 4,9 milliárd forintért, azaz 13 millió euróért hirdetnek.

Lagzi Lajcsi kastélya madártávlatból.

Fotó: Ingatlan.com

Bár csak ezüstérmes a legdrágábbak mezőnyében, az ingatlan értékét jól szemlélteti, hogy a mostanában rekordszintet súroló, hónapok óta halmozódó ötöslottó főnyereménye sem lenne elegendő a teljes vételár kifizetésére – érzékeltette Balogh László a kastélyért kért összeg nagyságát.

A mocsai épület akár saját célra, vagyis lakhatásra, akár befektetési célra kiváló lehet, amennyiben a vevő rendelkezik a csaknem 5 milliárd forintos vételárral, amiről egyelőre nem tudni, mennyire alkuképes.

Kastélyt venne Magyarországon? Akár egy pesti garzon áráért megteheti – mutatjuk a felhozatalt Mesésen gazdag választékban dúskálhat, aki kastélyvásárlásra adja a fejét, még inkább, aki a felújítására is vállalkozik ma Magyarországon. Noha nem kellenek hozzá milliárdok, de romokból pompát varázsolni így is méregdrága mulatság.

A Boldogasszony pusztai ősparkban található 130 hektáros birtokon fekvő luxuskastély 920 négyzetméternyi lakóterülettel és 33 szobával várja új tulajdonosát. Az épületegyüttes többek között magában foglal még két vendégházat, egy művészlakást, egy medencét, tízbeállásos garázst és egy 120 hektáros halastavat is, ami vízisportok számára is megfelelő.

A dobogó harmadik fokára az acsai kastély került, ami 3,7 milliárd forintért elvihető.

Az acsai kastélyhoz tartozó terület alatt kiaknázatlan termálvíz is van.

Fotó: Ingatlan.com

A hathektáros telken fekvő, luxusminőségben felújított Versailles-i kastélyok hangulatát idéző 3,3 ezer négyzetméteres 15 szobás ingatlan vételára tartalmaz még 130 millió forint értékű bútorzatot és 82 millió forint értékű festménygyűjteményt is – sorolta az ingatlan.com gazdasági szakértője a borsos árat meghatározó részleteket. Jelentős értéknövelő tényező, hogy a birtok rejteget még kiaknázatlan területeket az új tulajdonosa számára, a telken ugyanis termálvíz is található, amit még nem hasznosítottak.

A negyedik legértékesebb lakóingatlant Budapest II. kerületében, a Szépvölgyi úton hirdetik, a 3,9 hektáros telken fekvő 1100 négyzetméteres villaépület vételára 3,3 milliárd forint.

A természetvédelmi területtel szomszédos luxus Budán.

Fotó: Ingatlan.com

Az amerikai stílusú luxus ingatlan természetvédelmi terület szélén található, különleges természeti adottságai mellett épített értékei mellé felsorakozik az okostechnológia és a megújuló energia használata. A nyolcszobás budai luxusvillához féltucatnyi autóra méretezett garázs, lift, medence és természetesen wellnessrészleg is tartozik.

Kereken hárommilliárd forintba kerül a budai Vár alatt egy műemlékjellegű villaépület, amely a top 5-ös mezőnyt zárja.

A Jégverem utcai luxuslakásba már biztosan beköltözhetne a reménybeli lottónyertes.

Fotó: Ingatlan.com

Az I. kerületi villa mindössze 788 négyzetméteres, 14 szobás, a felújított ingatlan esetében a csúcs vételár jelentős részét inkább a központi elhelyezkedés magyarázza, nem pedig az élbolyban szereplőktől elmaradó méretei. Az 1812-ben épült ingatlan alá hat autó parkolására is alkalmas garázs épült, ami a környéken hatalmas kincs és ugyancsak komoly értéknövelő tényező.

Toplista régen és most

Az elmúlt hét-nyolc évben végbement magyarországi lakásár-emelkedés európai szinten is kiemelkedő. A topáras ingatlanok értéke egyben történelmi rekordokat is jelent a hazai ingatlanpiacon.

A korábbi élbolyban szerepelt a Baranya megyei Bükkösdön eladott 16 ezer négyzetméteres telken fekvő kétezer négyzetméteres barokk stílusú kastély, amit 2,9 milliárd forintért kínáltak eladásra, és ebben az értékkategóriában szerepelt a Lipótmezei kastély épülete is, ami 2-2,5 milliárd forintért várt vevőjére a legnagyobb ingatlanhirdetési portálon.

A 2–3 milliárd forintos árketagóriában jelenleg 24 villát és kastélyt hirdetnek, az 1–2 milliárd forintos sávban 94-et, egymilliárd forint alatt megnő a kínálat, 500 millió és egymilliárd forint között már 515 épület közül válogathatnak a vevők

– tájékoztatott Balogh László.