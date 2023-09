A korszerű otthonok nemcsak a fenntarthatósághoz járulnak hozzá, hanem megtakarítást is eredményeznek és az ingatlan értékét is növelik. Ugyanakkor a lakosság hitelfelvételi kedvét negatívan befolyásoló hatások az ügyfelek igényeit is megváltoztatták, ebben a környezetben pedig még fontosabb az, hogy az új elvárásokra hogyan tud egy bank reagálni. Az idén július óta igényelhető, új lakás vásárlására, építésére, valamint meglévő ingatlan korszerűsítésére igényelhető OTP Zöld Hitel három fontos ügyféligényre is megfelelő választ ad