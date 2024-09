Megugrott a lakásbiztosítást kötők száma az árvíz miatt, de fontos a kármegelőzés is

A rendkívüli időjárási események idején megugrik a biztosításkötések száma. Ez a forgatókönyv érvényesült most is, a Netrisknél szeptember második hetében 42 százalékkal több lakásbiztosítást kötöttek, mint a hónap első nyolc napjában. Az extrém időjárás esetén kiemelten fontos a védekezés, a kármegelőzés is. Az ingatlanbiztosítások általában tartalmaznak alapfedezetet árvízkárokra, de érdemes kiegészítő biztosításokat is kötni ingóságok és egyéb eszközök védelmére. Fontos azt is tudni, hogy az ártéri vagy belvízkárokra a biztosítók jellemzően nem nyújtanak fedezetet.