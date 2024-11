Jól járhatnak a kistelepülések az újrainduló otthonfelújítási támogatással

Újraindulhat az otthonfelújítási támogatás, ezúttal az ötezer főnél kevesebb lakosságszámú településeken. Mivel több más kedvezmény is jövőre lesz esedékes, illetve még részletszabályok sem ismertek, valamint a kiszolgáló intézményeknek is szükséges felkészülési idő, ezek miatt várhatóan az otthonfelújítási támogatás is a jövő évtől folytatódik – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy így két egymással párhuzamos támogatásforma lehet jelen a piacon.

Az otthonfelújítási támogatást érdemes lehet falusi CSOK-kal kombinálni

Kifejtette, az otthonfelújítási támogatás, amelyet a konstrukció miatt 3+3-as támogatásnak is neveztek, lényegében változatlan formában térhet vissza. Emlékeztetőül: az elvégzett felújítások összegének fele számla ellenében visszaigényelhető, a felső összeghatár hatmillió forint, ebből kaphatott vissza hárommillió forintot az igénylő.

A szakértő szerint ez a konstrukció nem a konkurense, sokkal inkább kiegészítője lehet a most futó otthonfelújítási programnak, amelynek a felhasználási kerete kötött, csak az energiahatékonyságot célzó modernizációt támogat. Balogh László egy példát is említett. Ha valaki mindkettőre jogosult, az energiahatékonyságon túl vagy amellett szeretné például a tetőt is felújítani, az otthonfelújítási támogatással már megteheti. Figyelmeztetett ugyanakkor,

ha valaki már vett igénybe otthonfelújítási támogatást (mondjuk négymillió forint értékben), akkor már csak kétmillió forint felét igényelheti vissza, míg aki nem igényelte korábban, a maximális kerettel gazdálkodhat,

nem csak a fennmaradó résszel.

Balogh László kiemelte, mivel az ötezer fő alatti települések nagy részén elérhető a falusi CSOK, az otthonfelújítási támogatást érdemes ezzel kombinálni, a lehetőség pedig akár vonzóvá teheti a kistelepüléseket. A szakértő szerint azért, mert az otthonfelújítási programnak nem volt ingatlanpiaci hatása, ez a másik kettő viszont akkor is igényelhető, ha valaki most vásárolna házat. Ha pedig hozzávesszük, hogy a jövő évtől tervezett munkáshitel is szabad felhasználású, az már többféle kedvezmény egyidejű igénybevételének lehetőségét veti fel.