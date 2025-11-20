Deviza
Akár pár tízezer forintos négyzetméteráron is ingatlanhoz lehet jutni

A legolcsóbb utcákban mindössze pár tízezer forint az átlagos négyzetméterár, míg a legdrágábbakkal összevetve több százszoros a különbség.
VG
2025.11.20, 13:21
Frissítve: 2025.11.20, 13:43

Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is többszázszoros különbségek mutatkoznak. A KSH legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból került ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyengébb – derül ki az Ingatlan.com Origo által szemlézett, a legfrissebb hivatalos és a saját adatok alapján készült összeállításából, amely a múlt évi és idei rangsorokat is bemutatja.

LUS_IMG_3568, ingatlan
A legolcsóbb és a legdrágább utcák között több százszoros az árkülönbözet a hazai ingatlanpiacon / Fotó: Kallus György

Ebből kiderül, az ország három legolcsóbb közterülete 30 ezer forint alatti négyzetméterárral rendelkezett. A borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utcában 23 ezer forint volt a négyzetméterár. Utána jön a miskolci Nap utca 25 ezer, majd a kunszentmártoni Bethlen Gábor utca 27 ezer forinttal.  Budapesten belül a XVIII. kerületi Napló utca volt a legolcsóbb tavaly, 315 ezer forintos értékkel. A második és harmadik legolcsóbb budapesti közterület a szintén XVIII. kerületi Árpád utca és a XVII. kerületi Péceli út volt, az előbbi 384 ezer, az utóbbi 420 ezer forinttal érte el ezt az eredményt. 

Az országon belül a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcája volt a legolcsóbb 2025-ben: az Ingatlan.com adatai szerint a településen 13 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. 

