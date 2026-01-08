Pattant az Épduferr, spekuláció állhat a háttérben

Bő 3 százalékot pattant csütörtök reggel az Épduferr. A dunaújvárosi építőipari kispapír befektetői fórumán azonnal megindult a spekuláció, hogy vajon az eladók vagy a vevők követtek el hibát. Annyi bizonyos, hogy a mesterséges intelligencia most a vevőket támogatja, amennyiben kitörés előtti helyzetként értékeli a technikai képet.

Szűk sávban keresi az irányt a kispapír

Az árfolyam grafikonra pillantva, azt látjuk, hogy tavaly nyáron 5 forint alatt jegyezték a részvényt. Majd július közepén meglódult a jegyzés és augusztus végére 23 forintig emelkedett a kurzus. Egy kisebb szeptemberi korrekciót követően azonban hosszú honapok óta oldalaz a kispapír.

Valóban szűk sávba szorult a jegyzés.

Előbb 17 és 22 forint között mozgott az árfolyam, majd 18 és 21 között. Ami jellemzően kitörést vetít előre. Az irány, persze, mindig kérdéses.

Mindenesetre a december közepén bejelentett Zánka Villapark építkezés várhatóan nettó 5 milliárdos bevétele komolyan támasztja a kurzust, s inkább a felfelé irányuló kitörésre adhat okot.