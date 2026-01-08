Megkezdődött: menekülnek az uniós állampolgárok Nyugat-Európából Kelet-Európába, ez most az első számú célország – Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz

Amikor Lengyelország az Európai Unió tagja lett, sokan indultak meg Nyugat-Európa és főként a munkaerőpiacát először megnyitó, akkor még uniós tagállam Nagy-Britannia felé. Mára azonban fordulni látszik a kocka, és egyre többen indulnak Nyugat-Európából Lengyelország felé.

Ebben persze szerepet játszik, hogy a lengyel gazdaság mára világ huszadik legnagyobbjává vált, az egy főre eső hazai termékben megelőzte Spanyolországot is, annak ellenére, hogy a nagy nyugat-európai gazdaságok közül az elmúlt években pont Spanyolország teljesített a legjobban. A Nemzetközi Valutaalap idén egyébként mind a két országban tisztes növekedésre számít, ám a 2,9 százalékos növekedési ütem lassabb lehet a Lengyelországban várt 3,2 százalékos bővülésnél. Noha a lengyel növekedésben kétségkívül szerepet játszott a magas költségvetési hiány és az államadósság növekedése is, a bővülés gyors üteme tagadhatatlan.

Orbán Viktor évekkel előre megmondta, hogy megfordul a migráció iránya az unióban

Arról, hogy a migráció iránya megfordul, és egyre több nyugat-európai érkezik például Magyarországra is, Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján és korábban is beszélt.

„Arra is számítok, hogy a következő évtizedekben egyre több nyugat-európai jön majd Magyarországra” – mondta, hozzátéve, hogy ez demográfiai helyzetünket is kezelni fogja. Megjegyezte, volt már ilyen.

Ezt megelőzően még a tavaly őszi ülésszakban fejtette ki a miniszterelnök egy ellenzéki kérdésre válaszolva, hogy nyugati keresztények érkeznek majd Nyugat-Európából. Jakab Péter azt kérdezte a 444 összefoglalója szerint, hogy „ön szerint egy holland tényleg végiggondolja, hogy hogyan lehet beosztani a havi 170 ezer forintot?”

Orbán Viktor erre kijelentette: „Valóban azt gondolom, hogy folytatódni fog a már megkezdett tendencia. Ha ön elmegy jó néhány helyre Magyarországon, látni fogja, hogy már megérkeztek. Sokan jönnek Nyugat-Európából.”