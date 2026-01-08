Már nem a XIII. kerület a vásárlók kedvence: átmentek Budára, amit látnak, arra lecsapnak ebben a kerületben

A Duna House közleménye szerint 2025-ben végig a XIII. kerület volt a legkeresettebb budapesti kerület, amely tavaly hónapról hónapra 20-25 százalék közötti érdeklődési aránnyal vezette a rangsort.

Átrendeződött a lakáspiac Budapesten / Fotó: Vémi Zoltán

A 2025. decemberi adatok szerint azonban a II. kerület lépett az első helyre 19,8 százalékos keresettséggel, míg a XIII. kerület 17,7 százalékkal a második helyre került.

A harmadik helyet továbbra is stabilan a XI. kerület foglalja el 16,3 százalékkal.

Rámutattak, hogy az adatok alapján a decemberi átrendeződés nem a XIII. kerület gyengülését, hanem a vásárlói fókusz ideiglenes eltolódását jelzi. Míg az év nagy részében a jó bérbeadhatóságú, befektetési szempontból erős lokációk domináltak, év végére felértékelődtek az életviteli célú döntések, ami most a II. kerületnek kedvezett. Ezzel párhuzamosan

a belső pesti kerületek – köztük Terézváros és Erzsébetváros – keresettsége az év második felében mérséklődött és kiegyenlítettebbé vált, ami a befektetői aktivitás csökkenését igazolja vissza.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, hogy a XIII. kerületben 2025-ben végig a fővárosi átlag felett alakultak a négyzetméterárak. Az Otthon Start által folyamatosan fűtött piacon az érdeklődők egy része év végére a kedvezőbb ár-érték arányú kerületek felé fordult, így felértékelődtek azok a városrészek, ahol hasonló műszaki és lokációs minőség kedvezőbb áron érhető el.

Közölték, hogy év végén rendszeresen átalakul a kereslet szerkezete: kevesebb a befektető, több a tudatos, hosszú távra tervező vevő. Ez átmenetileg átrendezheti a sorrendet, de a korábbi trendek alapján továbbra is az évek óta legnépszerűbb kerületek adják a budapesti lakáspiac gerincét – ismertette a Duna House.

Pezsgés vidéken is: több tízezren igényelték a vidéki otthonfelújítási programot

Már több mint 40 ezer igénylő nyújtotta be kérelmét a Vidéki Otthonfelújítási Programra, összesen 76,4 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője egy Facebookra feltöltött videóban. Közöttük kiemelkedő a nyugdíjasok részvétele: több mint 18 ezer nyugdíjas igénylő szerepel a kérelmek benyújtói között. Az átlagos igényelt támogatási összeg 1,9 millió forint körül alakul. A szóvivő közlése szerint eddig több mint 31 500 esetben érkezett meg a támogatási okirat, és 56 milliárd forintot fizettek ki a jogosultaknak, ebből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők kaptak.



