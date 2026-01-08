Megszólalt az üzemanyagárakról a kormány: okkal mondta Orbán Viktor, hogy mire készüljenek a magyarok

A világ olajkapacitásaira lehet hatással a venezuelai katonai akció, ami inkább kedvező, mint kedvezőtlen - ismételte meg Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor kormányfő pár nappal ezelőtti gondolatait annak kapcsán, hogy milyen hatással lehetnek a Venezuelában történtek a magyar gazdaságra. Hozzátette, hogy a kínálat bővülésével csökkenhetek az olajárak, „ami inkább ad mérsékelt optimizmust”.

Csökkenhet a tankolás ára / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Trendszerűen jöhet a csökkenés, de az biztos, hogy holnap nem változnak az üzemanyagárak – írja a Holtankoljak. Azaz a

a 95-ös benzint 556 forint

a gázolajat 567 forint

literenkénti áron lehet vásárolni holnap is.

Utoljára egyébként csütörtökön változott az üzemanyagár:

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökkent, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe.

A dollárhoz képest inkább gyengül a forint, így a magyar deviza mozgása nem az üzemanyagár-csökkentés irányába hat. Míg néhány napja még 328 forint alatt kellett fizetni a zöldhasú egységéért, addig csütörtök délre a 330 forintot is megközelítette a kurzus.

A másik fő hazai áralakító tényező,

a Brent olajfajta ára gyakorlatilag lecövekelt kereken 60 dollár környékén

– így tehát igazi ármérséklő erő ebből az irányból sem érkezik. Annál is inkább nem, mert pár nappal ezelőtt 62 dollárig drágult a benchmark, igaz, onnan vissza is korrigált – ehhez a mozgáshoz lehet köze a venezuelai fejleményeknek. Annak ellenére, hogy Donald Trump megerősítette, hogy egyelőre érvényben vannak a szankciók, az Egyesült Államok elkezdett árulni venezuelai olajat.

Az olajcégek szkeptikusak

A nagy olajipari cégek garanciát akarnak az amerikai elnöktől. Trump arra ösztönzi őket, hogy vonuljanak be Venezuelába. A történések hatására egy csapásra megváltoztak a játékszabályok. A venezuelai olajnak köszönhetően az Egyesült Államok a hordónkénti árat minden körülmények között ötven dollár közelében tarthatja.

A Financial Times cikke szerint tisztségviselők Miamiban válságtárgyalásokat folytattak vezető energiaipari vezetőkkel, éppen akkor, amikor Trump átvette az ellenőrzést Venezuela olajszektora felett, és utasította az amerikai különleges erőket, hogy foglaljanak le egy orosz tankert az Atlanti-óceán északi részén.

Az elnök emellett a Fehér Házba is berendelte az ország legnagyobb energiavállalatainak vezetőit egy találkozóra.

A tervek szerint a vezetők azt kérik majd az elnöktől, hogy erős jogi és pénzügyi garanciákat nyújtson, mielőtt beleegyeznének abba, hogy tőkét fektessenek be Venezuelában. Sokan szkeptikusan kezelik Trump elképzeléseit.