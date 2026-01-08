Szánkóhiányt hozott a havazás, felpörgött a téli árucikkek forgalma

Az Origo összeállításában azt írja, hogy a téli időjárás előre nem látható fejleményt hozott a kiskereskedelemben: ha tényleges áruhiány egyelőre nincs is, de készlethiány alakult ki több árucikkből, például szánkóból, egyes téli holmik forgalma pedig ugrásszerűen megnőtt a havazás napjaiban. A lap azt írja, hogy a havazás egyik nagy nyertese a kiskereskedelemben kétségen kívül a szánkópiac: talán még az évek óta kirobbanó formában lévő nemesfém ára sem produkált olyan mértékű erősödést néhány nap, néhány hét leforgása alatt, mint a szánkóké.

Számos kereskedőnél hiánycikk van szánkóból, miután megnőtt a kereslet az elmúlt napok havazásai miatt / Fotó: Vendel Lajos

Van, ahol hiába is keresnénk szánkót

Az Origónak a győri Decathlonban azt mondták, hogy mindennap érkezik áruházi készletre szánkó, de bármennyi kerül az üzlettérbe, a nap végére mindegyik elfogy. A nyugat-magyarországi nagyváros körzetében már a Facebook népszerű piacterén, a Marketplace-en sem lehet hozzájutni Győrben vagy közelében szánkóhoz.

„Szánkó sehol nem elérhető az üzleteinkben, vidéken sem” – mondták az Origónak a Decathlonnál, megerősítve az elmúlt napokban kialakult képet, hogy a szánkóhiány országos méreteket ölthet. Az áruházláncnál elképesztő szánkóforgalmat hozott az elmúlt szűk két hét, nagyjából 8 ezer eladott darabbal.

Nehéz szánkót beszerezni online is, legyen szó akár új, akár használt termékről. Az Árukereső online piactér friss tájékoztatása szerint

a szánkók mellett

a hólapátokra is nagyon intenzív a kereslet portáljukon.

Adataik szerint a hó eltakarítására szolgáló hólapátokat az előző héthez képest több mint 62-szer többet kutatták a fogyasztók (s egyes üzletekben, sőt, nagyvárosokban hiánycikk lett azokból is). A nagy havazásban hirtelen slágertermékké vált szánkókat, bobokat és csúszkákat pedig 61-szer többen keresték.

Hozzá kell tenni azt is, hogy cikkünk készítésekor az online piactéren kényelmesen lehetett válogatni a szánkók között, bár a 20 ezer forint körüli árkategóriában mozgó hagyományos szánkók legtöbb eladója szlovákiai kereskedő, így annak, aki onnan vásárol, számolni kell a szállítási idővel is.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.