A magyaroknál elkezdődött valami szép, Nagy Mártonék betűszavakba szedték, látványos lesz

A magyar gazdaság felzárkózása kifejezetten vontatott, ha visszatekintünk, 2010 és 2024 között 12 százalékponttal konvergált az uniós átlaghoz képest – nyilatkozott az iparról és gazdaságról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak.

A magyar ipar lassan fejlődő tendenciájához a német ipari termelés volumencsökkenésének is köze van / Fotó: Zuyeu Uladzimir

A kormány mindent megtesz, hogy erősítse a hazai ipart

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint szomszédunkban zajló háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, miközben Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el.

A kormány ezt nem fogja hagyni, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye.

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyarországi ipar fellendítését és a hazai kkv-kat. Ezt a célt szolgálja:

a Demján Sándor Program,

a fix 3 százalékos kkv-hitel,

az 1+1 program,

a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program,

valamint a 150 új gyár program is.

Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

A magyar gazdaság teljesítményét rövid távon a fogyasztás további élénkülése, hosszabb távon pedig az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése erősítheti. A magyarországi ipar fellendítéséhez az is hozzájárul, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy Márton nyilatkozott a gazdaságról

Ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal növekedne – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki a VG Exkluzív műsorának volt a vendége.

Elárulta, csalódott volt a vártnál rosszabb GDP-adatok miatt, mivel miniszterként nem lehet más a feladata, mint a növekedés segítése, minden erejével,

de szerinte ez nem jelenti azt, hogy minden áron kellene hajszolni. Ezzel együtt nem tett le arról, hogy a magyar gazdaság idővel felzárkózzon a legfejlettebb tagországok szintjére. Az inflációt a kormány és a jegybank közösen letörte, a költségvetésben pedig megvan a fedezet a lakosságot segítő intézkedésekre.