Deviza
EUR/HUF378,36 -0,45% USD/HUF320,72 -0,61% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,32 -0,42% CZK/HUF15,62 -0,25% EUR/HUF378,36 -0,45% USD/HUF320,72 -0,61% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,32 -0,42% CZK/HUF15,62 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 352,29 -0,36% MTELEKOM1 974 -0,1% MOL3 930 -1,27% OTP40 220 -0,35% RICHTER11 330 0% OPUS551 +0,36% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 210,45 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 674,4 -0,06% BUX129 352,29 -0,36% MTELEKOM1 974 -0,1% MOL3 930 -1,27% OTP40 220 -0,35% RICHTER11 330 0% OPUS551 +0,36% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 210,45 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 674,4 -0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyarország
Nagy Márton
Orbán Viktor

A magyaroknál elkezdődött valami szép, Nagy Mártonék betűszavakba szedték, látványos lesz

A szomszédunkban zajló háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A közeljövőben azonban olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az ipar hanyatlását nem fogja hagyni sem Orbán Viktor miniszterelnök, sem Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, erről a napokban mindketten nyilatkoztak.
VG
2026.02.06, 10:09
Frissítve: 2026.02.06, 10:23

A magyar gazdaság felzárkózása kifejezetten vontatott, ha visszatekintünk, 2010 és 2024 között 12 százalékponttal konvergált az uniós átlaghoz képest – nyilatkozott az iparról és gazdaságról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak.

Industrial,Production,Of,C ném ipar et ipar ar,Automobiles.,Plant,For,Assembling,Modern,Cars
A magyar ipar lassan fejlődő tendenciájához a német ipari termelés volumencsökkenésének is köze van / Fotó: Zuyeu Uladzimir

A kormány mindent megtesz, hogy erősítse a hazai ipart

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint szomszédunkban zajló háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, miközben Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el. 

A kormány ezt nem fogja hagyni, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye. 

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyarországi ipar fellendítését és a hazai kkv-kat. Ezt a célt szolgálja: 

  • a Demján Sándor Program, 
  • a fix 3 százalékos kkv-hitel, 
  • az 1+1 program, 
  • a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program,
  • valamint a 150 új gyár program is.

 Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

A magyar gazdaság teljesítményét rövid távon a fogyasztás további élénkülése, hosszabb távon pedig az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése erősítheti. A magyarországi ipar fellendítéséhez az is hozzájárul, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Nagy Márton nyilatkozott a gazdaságról

Ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal növekedne – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki a VG Exkluzív műsorának volt a vendége. 

Elárulta, csalódott volt a vártnál rosszabb GDP-adatok miatt, mivel miniszterként nem lehet más a feladata, mint a növekedés segítése, minden erejével, 

de szerinte ez nem jelenti azt, hogy minden áron kellene hajszolni. Ezzel együtt nem tett le arról, hogy a magyar gazdaság idővel felzárkózzon a legfejlettebb tagországok szintjére. Az inflációt a kormány és a jegybank közösen letörte, a költségvetésben pedig megvan a fedezet a lakosságot segítő intézkedésekre.

A magyar ipar és gazdaság útja lassabb, de fenntartható

A magyar gazdaság felzárkózása kifejezetten vontatott, ha visszatekintünk, 2010 és 2024 között 12 százalékponttal konvergált az uniós átlaghoz képest. Szemben például Lengyelországgal, vagy Romániával, mindkét gazdaság ettől nagyobb ütemet diktált, olyannyira, hogy az Eurostat szerint a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP alapján Románia megelőzte Magyarországot néhány éve. Nagy Márton szerint azonban mindez nagyon leegyszerűsítő összehasonlítás ezekkel az országokkal.

Orbán Viktor sem aggódik a magyar gazdaság versenyképessége miatt

Orbán Viktor a Kossuth rádióban nyilatkozott a magyar gazdaság helyzetéről

A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalékos költségvetési hiánnyal számolhat, amit a befektetők elfogadnak, nemcsak Amerikából, de Ázsiából is nagy befektetések jönnek ide

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, van egy olyan képzet vagy vélemény, hogy a magyar gazdaság túlköltekezik, baj van, hol ez, hol az, a valóság azonban, hogy egyszázalékos növekedés mellett is képes erre a teljesítményre: 11 százalékos minimálbér-emelés, duplázott családi adókedvezmény, otthontámogatás a fiataloknak, első lakás vásárlása. Óriási teljesítményt ad le úgy, hogy közben háború blokkolja a gazdaságot. 

A magyar gazdaság képes arra, hogy annak ellenére, hogy a háború blokkolja a gazdaságot, támogassuk a magyar családokat, szja-mentesek legyenek a három- és kétgyermekes édesanyák, 3 százalékos hitelt biztosítsunk. A következő négy évben átállítjuk a magyar gazdaságot egy család alapú gazdasággá. Kis növekedés mellett is tudunk nagy segítséget nyújtani

– foglalta össze a kormányfő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu