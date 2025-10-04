Ezt sokan nem tudják a lakáseladás adózásánál, pedig sok pénz múlhat rajta

A lakáseladásnál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok – alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az Origo felhívja a figyelmet arra, hogy az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét tarthat, külső szakértőt is bevonhat, vagy felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat.

A lakáseladásnál figyelni kell arra, hogy ha egy magánszemély bútorozott lakást értékesít, akkor a bútorok eladása ingóértékesítésként adóköteles lehet / Fotó: Kallus György

Mikor kell lakáseladásnál külön adózni a bútorok után?

A lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra. Amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra, és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingóértékesítésként adóköteles lehet – derül ki az adóhivatal közleményéből.

Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-ig.

Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 ezer forintot.

Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például az eladott ingóság eredeti vételárát vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és az így megkapott jövedelem után kell a 15 százalékos szja-t megfizetni, azt is csak a 200 ezer forint fölötti jövedelemrész után.

Az ingóértékesítés adózásáról minden fontos információ megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatófüzetében.

Nem mindig kell energetikai tanúsítvány a lakáseladásnál

Sokan nem tudják, pedig lakáseladásnál azzal is sokat spórolhatnak, hogy bizonyos esetekben nem szükséges az energetikai tanúsítvány.

Az alapszabály szerint lakás eladásánál és bérbeadásánál kötelező az energetikai tanúsítvány.

De a tanúsítvány nélkül is lebonyolítható az ügylet például az 50 négyzetméternél kisebb alapterületű önálló épületek esetében. Ugyanez igaz a műemlékekre és a vallási célú épületekre is. A további kivételekről pedig ebben a cikkünkben olvashat.