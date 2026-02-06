Deviza
Orbán Viktor otthagyott 145 millió forintot egy kis vidéki városban, egyből másfél milliárdot akartak tőle: „Nektek semmi nem elég” – videó

Gyors megoldást kap egy fontos probléma a mezőtúri sportcsarnokban, miközben a jövőbeli fejlesztések is szóba kerültek. A helyszíni egyeztetésen nemcsak az azonnali kárelhárításról, hanem egy átfogó felújítási tervről is tárgyaltak. Orbán Viktor megérkezett Mezőtúrra és aláírta a sportcsarnok 145 millió forintos kárelhárítását, és szóba hozta az elé rakott meglepetés összeget is.
VG
2026.02.06, 10:21
Frissítve: 2026.02.06, 10:41

Mezőtúr megkapja a kért kárelhárítást a beázott sportcsarnokra, és ha már ott járt Orbán Viktor miniszterelnök, elé tárták a teljes felújítási tervet is, ami jóval több, mint a hirtelen kérvényezett 145 millió forint. A miniszterelnök elmondása szerint az eredeti kérés egyértelmű volt: a tető javítására, a legsürgetőbb problémák elhárítására 145 millió forintra volt szükség, amit jóvá is hagyott, de a milliárdos összeg még őt is meglepte.

Fotó: Facebook / Herczeg Zsolt

A városvezetés nemcsak az azonnali kárelhárítás részleteit mutatta be, hanem a sportcsarnok teljes körű megújításának tervét is. Orbán Viktor ezt jó hangulatú megjegyzéssel kommentálta, amikor így fogalmazott: 

Megnéztem, mi a pálya, és látom, nektek semmi nem elég

– természetesen a megjegyzést nem rosszallásból tette. A miniszterelnök közzétett videója szerint a 145 millió forint a legsürgősebb beavatkozásokra elegendő: ebből a tető befoltozható, a beázás megszüntethető, és a sportcsarnok biztonságosan használható marad. Ugyanakkor a bemutatott tervek alapján világossá vált, hogy a teljes felújítás ennél jóval nagyobb forrást igényel. A számítások szerint 

  • a csarnok rendbetétele további mintegy 180 millió forintot venne igénybe, 
  • míg az épület teljes korszerűsítése már egymilliárd forintot meghaladó összeg lenne.

Orbán Viktor hangsúlyozta: első lépésként most a gyors segítség a legfontosabb, ezért a 145 millió forintot aláírja, hogy a város mielőbb el tudja hárítani a bajt. A további fejlesztésekről pedig később, külön döntések keretében lehet beszélni. A látogatás így egyszerre szólt az azonnali problémamegoldásról és a hosszabb távú fejlesztési elképzelések áttekintéséről, amely jól mutatja, hogy a kormányzat részéről nyitottság van a vidéki sportlétesítmények megújítására is.

Orbán Viktor elárulta, valójában mire képes a magyar gazdaság

Orbán Viktor szerint megváltozott a nemzetközi politikai környezet, és Magyarország sikerrel épít baráti kapcsolatokat, amit az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal fennálló szövetség is jelez. A miniszterelnök úgy véli, ha Trump lett volna hivatalban 2022-ben, ma béke lenne, és az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok már most is erősödnek, amit az országban maradó amerikai tőke is mutat. Beszélt a magyar gazdaság teljesítményéről is, hangsúlyozva, hogy a háború ellenére képes finanszírozni 

  • a 13. havi nyugdíjat, 
  • a béremeléseket 
  • és a családtámogatásokat, 

miközben a költségvetési hiányt a befektetők elfogadják. Orbán Viktor kiemelte: a kormány célja a következő években egy családalapú gazdaság kiépítése, amelyben adómentességek, kedvezményes hitelek és célzott támogatások segítik a családokat és a munkavállalást.

