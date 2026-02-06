Deviza
CATL Debrecen
autó
fejlesztés

Ilyen a világon nincs: óriási bejelentést tettek a Debrecenben akkugyárat építő kínaiak – megcsinálták az első nátriumos elektromos autót

A CATL és a Changan Automobile a világ első, sorozatgyártásra szánt, nátriumion-akkumulátorral felszerelt személyautóját mutatta be Mongóliában február 5-én. A modell piaci bevezetése 2026 közepére várható. A CATL és a Changan 2025 májusában indította el stratégiai együttműködését a legmodernebb elektromos járművek fejlesztése céljából.
Zováthi Domokos
2026.02.06, 11:11
Frissítve: 2026.02.06, 13:07

A CATL és a Changan Automobile újabb iparági mérföldkőhöz érkezett február 5-én: bemutatták a világ első, sorozatgyártásra szánt személyautóját, amely már nátriumion-akkumulátorral érkezik a piacra.

CATL Debrecen autó elektromos jármű
Ilyen a világon nincs: óriási bejelentést tettek a Debrecenben akkugyárat építő kínaiak – megcsinálták az első nátriumos elektromos autót / Forrás: CATL

A fejlesztés nemcsak technológiai áttörést jelent, hanem egy új korszak kezdetét is az elektromobilitásban – derült ki a CATL Debrecen közleményéből. A nátriumion- és lítiumion-technológiák egymást kiegészítve rugalmas, biztonságos és fenntartható energiatárolási megoldásokat kínálnak a különböző felhasználói igényekhez. A Changan márkaportfóliójában a nátriumion-akkumulátorok kizárólagos partnere a CATL, amely saját fejlesztésű Naxtra akkumulátorait biztosítja a gyártó számára

  • az AVATR,
  • a Deepal,
  • a Qiyuan
  • és az UNI

autómodellekhez. „A nátriumion-technológia megjelenése egy új korszak kezdetét jelenti az e-mobilitásban. A Changan stratégiája egyszerre tükrözi az energiabiztonság iránti felelősségvállalást és a hosszú távú gondolkodást. Ahogyan korábban az elektromos járművek fejlesztése terén, úgy most az úttörő nátriumion-megoldásokkal is az élen jár. A CATL számára kiemelten fontos, hogy az iparág egyik vezető vállalatával dolgozhat együtt, és szakmai tudásával hozzájárulhat a biztonságos, megbízható és nagy teljesítményű technológia piaci bevezetéséhez” – mondta Gao Huan, a CATL kínai elektromosautó-üzletágának technológiai igazgatója.

Kiemelkedő hidegtűrés és biztonság

A CATL Naxtra nátriumion-akkumulátora akár 175 wattóra/kilogramm energiasűrűséget is elér, ami jelenleg a legjobbnak számít a piacon. A fejlett Cell-to-Pack kialakítás és az intelligens akkumulátormenedzsment-rendszer több mint 400 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot biztosít. A technológia további fejlődésével a hatótáv várhatóan 500–600 kilométerre nő a teljesen elektromos modelleknél, míg a kiterjesztett hatótávolságú és hibrid változatok esetében 300–400 kilométer is elérhető lesz.

A rendszer extrém hideg körülmények között is megbízhatóan működik: –30 Celsius-fokon közel háromszoros kisütési teljesítményt nyújt az azonos kategóriájú LFP-akkumulátorokhoz képest, –40 Celsius-fokon pedig több mint 90 százalékos kapacitásmegtartást biztosít, miközben –50 Celsius-fokig stabil a teljesítménye. Zúzási, fúrási és vágási teszteken is bizonyította biztonságát: nem keletkezik se füst, se tűz, az energiaellátás pedig folyamatos marad.

Stratégiai lépés a globális elektrifikációban

A nátriumion-akkumulátorok előnye a nyersanyagok elérhetősége, a hidegben nyújtott jobb teljesítmény, valamint a környezetbarát gyártás és újrahasznosítás, ami hozzájárul az ellátási láncok diverzifikálásához és a karbonlábnyom csökkentéséhez. A Precedence Research előrejelzése szerint

a nátriumion-akkumulátorok globális piacának értéke a 2025-ös 1,39 milliárd dollárról 2034-re 6,83 milliárd dollárra nőhet.

Az idei év pedig kulcsszerepet játszik abban, hogy a technológia szélesebb körben jelenjen meg a járműiparban. Ennek támogatására a CATL nátriumion-akkumulátorait több márkára optimalizálva fejlesztette, ötvözve a rugalmas integrációt és a teljesítménynövelést. A vállalat emellett 2026-ig több mint háromezer Choco-Swap akkumulátorcsere-állomás megnyitását tervezi Kína 140 városában, ebből több mint hatszázat az északi, hidegebb régiókban.

Egy évtized kutatás-fejlesztésének eredménye CATL-nél

Az autógyártó 2016-ban indította el nátriumion-kutatási programját, amelybe közel tízmilliárd jüant (mintegy 460 milliárd forint) fektetett, és mintegy 300 ezer tesztcellát fejlesztett ki. Több mint háromszáz kutató, köztük húsz PhD-fokozattal rendelkező szakember dolgozott azon az alaptechnológián, amely lehetővé tette a biztonságos, nagy teljesítményű és ipari léptékben is alkalmazható nátriumion-akkumulátorok megjelenését.

A CATL és a Changan együttműködése révén a nátriumion-technológia kilépett a laboratóriumok világából, és elérhető, tömeggyártásra alkalmas megoldássá vált az elektromobilitásban.

