Újabb kedvezményezettjei lehetnek az Otthon Startnak

Péntek este Szentendrén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hamarosan módosíthatják a fix 3 százalékos hitelt. Fiatalok újabb csoportja válhat jogosulttá az Otthon Startra. Az eddigi statisztikák kedvezők.
VG
2026.03.23, 10:21

Országjárást tartott a héten, és folytatja is körútját Orbán Viktor miniszterelnök. Gazdaságpolitikai szempontból az országjárás pénteki, szentendrei állomása kiemelkedő, ugyanis Orbán Viktor itt beszélt először egy kulcsfontosságú dologról, pontosabban módosításról – írja az Origo.

Újabb kedvezményezettjei lehetnek az Otthon Startnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Először felidézte, lehet, hogy többet keresnek, de Angliában és Németországban egy átlagos bérből soha az életben nem lesz lakásuk – mondta, hozzátéve, hogy ezért is vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start programot. És itt egy bejelentést is tett Szentendrén:

azt ígérte, hogy a programot ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

Az Otthon Start programban már 30 ezernél több hitelfolyósítás történt.

Az Origo felidézi a statisztikát, 25 ezres igénylésszámnál

  • a kedvezményes hitelt felvevők átlagéletkora 34 év, 
  • a hitelfelvevők 80 százaléka 40 év alatti, 
  • 70 százalék 35 év alatti,
  • az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint,
  • az átlagos futamidő pedig 21,5 év.

A programnak láthatóan pozitív hatása volt az albérletpiacra, ugyanis stagnálnak az árak, holott korábban éveken keresztül folyamatosan emelkedtek. De az ingatlanárak növekedése is lassult. A várható kiterjesztés mögött demográfiai célok állhatnak, hiszen az otthonteremtés kedvez a házasságkötéseknek, és a gyerekvállalási kedvet is növelheti, ha albérlet helyett sikerül saját tulajdonú ingatlanba költözni.

