Újabb látleletet kaphat a Tisza-kormány a magyar gazdaság állapotáról: fontos makroadatok érkeznek a héten

Jövő hét szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelésről és az építőiparról közli a legfrissebb statisztikai adatokat. Ezzel összeállhat a kép, hogy mitől indítototta az évet kirobbanó formában a magyar gazdaság . Nagy meglepetésre az első negyedévben 1,7 százékkal bővült a GDP éves bázison, amely ezzel Európa második legnagyobb bővülését érte el negyedéves viszonylatban.

Újabb látleletet kaphat a Tisza-kormány a magyar gazdaság állapotról: ezek a markoadatok érkeznek a héten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Februárban az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az építményfőcsoportok közül

az épületek építésének termelése 2,2 százalékkal nagyobb,

az egyéb építményeké 6,3 százalékkal kisebb volt.

Az építőipar termelése 4,9 százalékkal meghaladta a 2026. januárit a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján. Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5 százalékkal meghaladta a tavaly februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4 százalékkal nagyobb volt.

Az év első két hónapjában az építőipari termelés volumene 5,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A május 6-án közzétett előzetes adatok szerint márciusban az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett.

A februárinál 3,1 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

Ezen a héten a KSH az áprilisi inflációt közölte, amely amely 2,1 százalékra gyorsult a márciusi 1,8 százalék után. Ezzel a Tisza-kormány egy alacsony inflációt és helyreálló gazdasági növekedést kap búcsúajándékul a leköszönő Orbán-kormánytól.