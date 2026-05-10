Rekordexporttal és új hiperszonikus rakétával tör előre a török hadiipar

Törökország hadiipara látványos sikertörténetet ír az elmúlt években: saját fejlesztésű fegyverei egyre fejlettebbek, exportja pedig rekordokat dönt. Ennek legújabb bizonyítéka, hogy a héten Isztambulban, a SAHA EXPO 2026 nemzetközi fegyverkiállításon bemutatták az ország első interkontinentális hiperszonikus ballisztikus rakétáját, a Yildirimhan-t.

A védelmi minisztérium kutatási-fejlesztési központja által kifejlesztett rakéta 6000 kilométeres hatótávolsággal, akár Mach 25-ös sebességgel és 3000 kilogrammos robbanófejtömeggel rendelkezik. Folyékony üzemanyaggal (dinitrogén-tetroxid) működő négy hajtóműve különbözteti meg a hasonló rendszerektől. Yasar Güler védelmi miniszter szerint az új fegyvert kizárólag elrettentés céljára szánják.

Ez a fejlesztés illeszkedik abba a robbanásszerű növekedésbe, amelyet a török hadiipar az elmúlt két évtizedben produkált. 2002-ben még csak 250 millió dollár volt a védelmi export, ami 2024-ben 7,1 milliárd dollárra, 2025-ben pedig több mint 10 milliárd dollárra nőtt.

A szektorban ma már több mint 3500 cég tevékenykedik, és öt török vállalat is bekerült a világ száz legnagyobb védelmi cégét felsoroló listára. A török cégek készítenek drónokat, rakétákat, páncélosokat, radarokat, elektronikai rendszereket, hadihajókat, tankokat, lőszereket, így a modern hadviselés legtöbb fontos eszközét képesek előállítani.

A török drónok és hajók a legkelendőbbek

A török hadiipar legismertebb és legsikeresebb exporttermékének a Bayraktar TB2 közepes magasságú drón számít, amely már több mint 30 országban szolgál – Ukrajnától Azerbajdzsánon és Lengyelországon át Katarig, Etiópiáig és Indonéziáig. Az ukrajnai és a hegyi-karabahi háborúban vált igazán ismertté a nagyvilág előtt.

Mellette ott van a nagyobb testvére, a Bayraktar Akinci nehéz harci drón, amelyet Szaúd-Arábia, Pakisztán és több afrikai ország is megvásárolt. Hadihajókból az Ada-osztályú lopakodó korvettek a legnagyobb sikerűek: Pakisztán négyet, Ukrajna kettőt, Malajzia pedig három darabot rendelt, ezzel a török haditengerészeti export egyik zászlóshajójává vált.