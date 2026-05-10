Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus a végéhez közeledik. „Úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik, de ez komoly ügy” – mondta a második világháborús szovjet győzelmet ünneplő, a szokásosnál visszafogottabb katonai parádé után.

Putyin a háború végéről beszélt, a volt német kancellárt akarja közvetítőnek / Fotó: AFP

Tankok nélkül tartották meg a győzelemnapi parádét Moszkvában

A BBC tudósítása szerint az oroszországi parádén ezúttal elmaradt a tankok és rakéták megszokott felvonultatása biztonsági aggályok miatt, attól tartottak ugyanis, hogy Ukrajna drónokkal támadhatja meg a Vörös teret. Közel két évtized után először nem vonultattak fel katonai haditechnikát a parádén, amelyet a Kreml általában arra használ, hogy a nemzetközi színtéren demonstrálja Oroszország katonai erejét. A két ország közötti, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével utolsó pillanatban kötött tűzszünet ugyanakkor csökkentette egy esetleges támadás veszélyét, így a parádé incidens nélkül lezajlott.

Putyin a győzelemnapi beszédében igazolni próbálta a háborút, azaz orosz terminus szerint „különleges katonai műveletet”, amelyet igazságosnak nevezett. Szerinte Ukrajna az agresszív fél, amit az egész NATO támogat. A sajtótájékoztatón pedig már arról beszélt, hogy a Nyugat szítja a konfrontációt Ukrajna és Oroszország között.

Tankok nélkül tartották meg a győzelemnapi parádét Moszkvában / Fotó: AFP

Putyin csak akkor találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha már megállapodtak egy tartós békeszerződésről. „Egy harmadik országban tartott találkozó is lehetséges, de csak akkor, ha már végleges megállapodások születtek egy hosszú távú, történelmi távlatokra szóló békeszerződésről; hogy részt vegyünk ezen az eseményen, és aláírjuk a szerződést. Ennek azonban az utolsó lépésnek kell lennie” – mondta az orosz elnök, aki korábban még arról beszélt, hogy nem ismeri el Zelenszkijt legitim ukrán elnöknek, mert lejárt a mandátuma.

Putyin arról is beszélt, hogy hajlandó lenne új európai biztonsági megállapodásokról tárgyalni, és szerinte az ideális tárgyalópartner Gerhard Schröder volt német kancellár lenne.

A volt kancellár Putyin régi barátja, és Nyugaton, benne Németországban, vitatott megítélésű politikus az orosz állami energiaipari cégeknek végzett munkája miatt.