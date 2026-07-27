Döntöttek a külföldi bankok Magyarország egyik legnagyobb plázájáról: 290 millió eurós megállapodás született – ez rekordösszegű hitel

Lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió eurós (116 milliárd forint) refinanszírozását a Gránit Pólus Csoport.

A Gránit Pólus Csoport rekordösszegű, mintegy 116 milliárd forintos zöldhitellel refinanszírozta a Westendet / Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

A korábbi finanszírozást felváltó hosszú távú hitelkonstrukciót az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta konzorcium biztosítja, amelynek vezetője az Erste.

A társaság tájékoztatása szerint

ez Magyarország egyik legnagyobb ingatlan-refinanszírozási tranzakciója,

az egyetlen hazai ingatlanhoz kapcsolódó finanszírozások között pedig rekordösszegű ügyletnek számít. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A több mint 25 éves komplexum bevásárlóközpontot, irodákat és szállodát is magában foglal.

A kereskedelmi központ

évente csaknem húszmillió látogatót fogad,

több mint 50 ezer négyzetméteres területén pedig

négyszáznál is több üzlet működik.

A Westend három irodatornya összesen 16 ezer négyzetméternyi irodaterületet kínál,

a komplexumban található Crowne Plaza szálloda pedig 230 szobával rendelkezik.

A cég közleménye szerint a refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakciót zöldhitelként valósították meg. Ennek feltételeit

a Westendben az elmúlt években végrehajtott, mintegy tízmillió euró (4 milliárd forint) értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági beruházások teremtették meg.

A fejlesztések során javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra emelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, valamint mesterséges intelligenciára épülő üzemeltetési rendszereket alkalmaztak. A műszaki korszerűsítések eredményeként az ingatlan elérte az A, illetve A+ energiahatékonysági besorolást.

A Westend várhatóan még az idén megszerzi a BREEAM In-Use Excellent és Outstanding zöldépület-minősítéseket is. A Gránit Pólus szerint a komplexum ezzel az Európai Unió taxonómiarendeletében meghatározott követelményeknek is megfelelhet.

Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója szerint a rekordméretű refinanszírozás bizonyítja, hogy a fenntarthatósági beruházások a környezeti előnyök mellett közvetlen pénzügyi hasznot is teremtenek. A társaság arra számít, hogy a műszaki fejlesztések mellett a hosszú távú zöldáram-vásárlás további finanszírozási kedvezményeket eredményezhet.