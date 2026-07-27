Döntöttek a külföldi bankok Magyarország egyik legnagyobb plázájáról: 290 millió eurós megállapodás született – ez rekordösszegű hitel
Lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió eurós (116 milliárd forint) refinanszírozását a Gránit Pólus Csoport.
A korábbi finanszírozást felváltó hosszú távú hitelkonstrukciót az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta konzorcium biztosítja, amelynek vezetője az Erste.
A társaság tájékoztatása szerint
ez Magyarország egyik legnagyobb ingatlan-refinanszírozási tranzakciója,
az egyetlen hazai ingatlanhoz kapcsolódó finanszírozások között pedig rekordösszegű ügyletnek számít. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.
A több mint 25 éves komplexum bevásárlóközpontot, irodákat és szállodát is magában foglal.
A kereskedelmi központ
- évente csaknem húszmillió látogatót fogad,
- több mint 50 ezer négyzetméteres területén pedig
- négyszáznál is több üzlet működik.
- A Westend három irodatornya összesen 16 ezer négyzetméternyi irodaterületet kínál,
a komplexumban található Crowne Plaza szálloda pedig 230 szobával rendelkezik.
A cég közleménye szerint a refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakciót zöldhitelként valósították meg. Ennek feltételeit
a Westendben az elmúlt években végrehajtott, mintegy tízmillió euró (4 milliárd forint) értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági beruházások teremtették meg.
A fejlesztések során javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra emelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, valamint mesterséges intelligenciára épülő üzemeltetési rendszereket alkalmaztak. A műszaki korszerűsítések eredményeként az ingatlan elérte az A, illetve A+ energiahatékonysági besorolást.
A Westend várhatóan még az idén megszerzi a BREEAM In-Use Excellent és Outstanding zöldépület-minősítéseket is. A Gránit Pólus szerint a komplexum ezzel az Európai Unió taxonómiarendeletében meghatározott követelményeknek is megfelelhet.
Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója szerint a rekordméretű refinanszírozás bizonyítja, hogy a fenntarthatósági beruházások a környezeti előnyök mellett közvetlen pénzügyi hasznot is teremtenek. A társaság arra számít, hogy a műszaki fejlesztések mellett a hosszú távú zöldáram-vásárlás további finanszírozási kedvezményeket eredményezhet.
Salamon György, az Erste Bank Hungary ingatlanfinanszírozási területének és a konzorciumnak a vezetője kiemelte: a Westend magas kihasználtsága, kiszámítható működése és fenntarthatósági vállalásai egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a bankok változatlan összetételben folytassák a komplexum hosszú távú finanszírozását.
A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet. A mostani megállapodás a felek csaknem egy évtizedes együttműködésének újabb mérföldköve, egyúttal azt is jelzi, hogy az energiahatékony és fenntartható működés egyre fontosabb tényezővé válik az ingatlanpiaci finanszírozási döntésekben.