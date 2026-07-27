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finanszírozás
WestEnd City Center
bevásárlóközpont

Döntöttek a külföldi bankok Magyarország egyik legnagyobb plázájáról: 290 millió eurós megállapodás született – ez rekordösszegű hitel

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A Gránit Pólus Csoport rekordösszegű, mintegy 116 milliárd forintos zöldhitellel refinanszírozta a Westendet. A megállapodást az épületkomplexum csaknem négymilliárd forintos fenntarthatósági fejlesztései és stabil üzleti teljesítménye alapozták meg.
VG
2026.07.27, 10:18
Frissítve: 2026.07.27, 10:41

Lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió eurós (116 milliárd forint) refinanszírozását a Gránit Pólus Csoport.

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A Gránit Pólus Csoport rekordösszegű, mintegy 116 milliárd forintos zöldhitellel refinanszírozta a Westendet / Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

A korábbi finanszírozást felváltó hosszú távú hitelkonstrukciót az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta konzorcium biztosítja, amelynek vezetője az Erste.

A társaság tájékoztatása szerint 

ez Magyarország egyik legnagyobb ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, 

az egyetlen hazai ingatlanhoz kapcsolódó finanszírozások között pedig rekordösszegű ügyletnek számít. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A több mint 25 éves komplexum bevásárlóközpontot, irodákat és szállodát is magában foglal. 

A kereskedelmi központ 

  • évente csaknem húszmillió látogatót fogad, 
  • több mint 50 ezer négyzetméteres területén pedig 
  • négyszáznál is több üzlet működik. 
  • A Westend három irodatornya összesen 16 ezer négyzetméternyi irodaterületet kínál,

 a komplexumban található Crowne Plaza szálloda pedig 230 szobával rendelkezik.

A cég közleménye szerint a refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakciót zöldhitelként valósították meg. Ennek feltételeit 

a Westendben az elmúlt években végrehajtott, mintegy tízmillió euró (4 milliárd forint) értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági beruházások teremtették meg.

A fejlesztések során javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra emelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, valamint mesterséges intelligenciára épülő üzemeltetési rendszereket alkalmaztak. A műszaki korszerűsítések eredményeként az ingatlan elérte az A, illetve A+ energiahatékonysági besorolást.

A Westend várhatóan még az idén megszerzi a BREEAM In-Use Excellent és Outstanding zöldépület-minősítéseket is. A Gránit Pólus szerint a komplexum ezzel az Európai Unió taxonómiarendeletében meghatározott követelményeknek is megfelelhet.

Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója szerint a rekordméretű refinanszírozás bizonyítja, hogy a fenntarthatósági beruházások a környezeti előnyök mellett közvetlen pénzügyi hasznot is teremtenek. A társaság arra számít, hogy a műszaki fejlesztések mellett a hosszú távú zöldáram-vásárlás további finanszírozási kedvezményeket eredményezhet.

Salamon György, az Erste Bank Hungary ingatlanfinanszírozási területének és a konzorciumnak a vezetője kiemelte: a Westend magas kihasználtsága, kiszámítható működése és fenntarthatósági vállalásai egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a bankok változatlan összetételben folytassák a komplexum hosszú távú finanszírozását.

A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet. A mostani megállapodás a felek csaknem egy évtizedes együttműködésének újabb mérföldköve, egyúttal azt is jelzi, hogy az energiahatékony és fenntartható működés egyre fontosabb tényezővé válik az ingatlanpiaci finanszírozási döntésekben.

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