Tanítani való, ahogy az OTP bekezdett, kirobbanó optimizmus az európai piacokon

Emelkedésre áll az európai tőzsdei barométer hétfő reggel. A vezető részvényindexek kivétel nélkül erősödtek a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Tanítanivaló, ahogy az OTP bekezdett, kirobbanó optimizmus az európai piacokon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Eközben a befektetők már a vén kontinens vállalatainak friss eredményeire várnak. A brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó és a francia LVMH luxuskonszern is hétfőn teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését, míg makrogazdasági fronton a német üzleti környezetre vonatkozó adatok várhatók a hét első napján.

A német DAX-index például 1,15 százalékos pluszban áll becsengetés előtt. Az Egyesült Államok ugyanis ideiglenesen leállította Irán elleni támadásait és a perzsa állam is jelezte, hogy egyelőre felfüggeszti légicsapásait, amire nagyjából 7 százalékkal zuhantak az olajárak.

A támadások szüneteltetése a béke reményét táplálja, és ezt jól fogadják a tőzsdék

- írta Thomas Altmann, a QC Partners elemzője.

Frank Sohlleder, az ActivTrades brókercég elemzője szerint pedig a a harci cselekmények szüneteltetése valóságos felszabadulással ér fel a tőzsdei parketteken.

A magyar részvénypiac is pillanatok alatt alkalmazkodott az új helyzethez: OTP fel, Mol le. A pesti börze legfontosabb indexe ugyanakkor az elmozdulások eredőjeként, nagyjából pénteki záróértékén, 143 463 ponton startolt el.