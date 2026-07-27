Tanítani való, ahogy az OTP bekezdett, kirobbanó optimizmus az európai piacokon
Emelkedésre áll az európai tőzsdei barométer hétfő reggel. A vezető részvényindexek kivétel nélkül erősödtek a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.
Eközben a befektetők már a vén kontinens vállalatainak friss eredményeire várnak. A brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó és a francia LVMH luxuskonszern is hétfőn teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését, míg makrogazdasági fronton a német üzleti környezetre vonatkozó adatok várhatók a hét első napján.
A német DAX-index például 1,15 százalékos pluszban áll becsengetés előtt. Az Egyesült Államok ugyanis ideiglenesen leállította Irán elleni támadásait és a perzsa állam is jelezte, hogy egyelőre felfüggeszti légicsapásait, amire nagyjából 7 százalékkal zuhantak az olajárak.
A támadások szüneteltetése a béke reményét táplálja, és ezt jól fogadják a tőzsdék
- írta Thomas Altmann, a QC Partners elemzője.
Frank Sohlleder, az ActivTrades brókercég elemzője szerint pedig a a harci cselekmények szüneteltetése valóságos felszabadulással ér fel a tőzsdei parketteken.
A magyar részvénypiac is pillanatok alatt alkalmazkodott az új helyzethez: OTP fel, Mol le. A pesti börze legfontosabb indexe ugyanakkor az elmozdulások eredőjeként, nagyjából pénteki záróértékén, 143 463 ponton startolt el.
A blue chipek közül a nemzetközi befektetői hangulatra legérzékenyebb OTP árfolyama 1,7 százalékkal, 46 160 forintra lőtt ki.
A Mol kurzusa viszont 1,2 százalékkal, 4420 forintra esett, miközben a Brent hordónkénti jegyzése 7 százalékkal, kereken 90 dollárra zuhant.
A Richter 0,3 százalékkal, 11 660 forintra drágult.
A Magyar Telekom nyitóára 2648 forinton stagnált.
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A forint is bivalyerősen kezdte a hetet. Az eurót ismét 360 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 359,3 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.