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tőzsde
OTP
Mol

Tanítani való, ahogy az OTP bekezdett, kirobbanó optimizmus az európai piacokon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX nagyjából ott kezdte a hetet, ahol pénteken befejezte a kereskedést. Látszólag tehát semmi sem változott, ám valójában a blue chipek azonnal reagáltak az iráni háború fordulatára: OTP fel, Mol le.
Murányi Ernő
2026.07.27, 09:24
Frissítve: 2026.07.27, 11:14

Emelkedésre áll az európai tőzsdei barométer hétfő reggel. A vezető részvényindexek kivétel nélkül erősödtek a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

OTP
Tanítanivaló, ahogy az OTP bekezdett, kirobbanó optimizmus az európai piacokon / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Eközben a befektetők már a vén kontinens vállalatainak friss eredményeire várnak. A brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó és a francia LVMH luxuskonszern is hétfőn teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését, míg makrogazdasági fronton a német üzleti környezetre vonatkozó adatok várhatók a hét első napján.

A német DAX-index például 1,15 százalékos pluszban áll becsengetés előtt. Az Egyesült Államok ugyanis ideiglenesen leállította Irán elleni támadásait és a perzsa állam is jelezte, hogy egyelőre felfüggeszti légicsapásait, amire nagyjából 7 százalékkal zuhantak az olajárak. 

A támadások szüneteltetése a béke reményét táplálja, és ezt jól fogadják a tőzsdék

 - írta Thomas Altmann, a QC Partners elemzője. 

Frank Sohlleder, az ActivTrades brókercég elemzője szerint pedig a a harci cselekmények szüneteltetése valóságos felszabadulással ér fel a tőzsdei parketteken.

A magyar részvénypiac is pillanatok alatt alkalmazkodott az új helyzethez: OTP fel, Mol le. A pesti börze legfontosabb indexe ugyanakkor az elmozdulások eredőjeként, nagyjából  pénteki záróértékén, 143 463 ponton startolt el.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül a nemzetközi befektetői hangulatra legérzékenyebb OTP árfolyama 1,7 százalékkal, 46 160 forintra lőtt ki. 

 OTP részvény
OTP részvény12:51:29
Árfolyam: 46 050 HUF +670 / +1,45 %
Forgalom: 4 220 851 850 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 1,2  százalékkal, 4420 forintra esett,  miközben a Brent hordónkénti jegyzése 7 százalékkal, kereken 90 dollárra zuhant.

 MOL részvény
MOL részvény12:53:43
Árfolyam: 4 394 HUF -80 / -1,82 %
Forgalom: 2 789 897 912 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,3 százalékkal, 11 660 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:53:02
Árfolyam: 11 880 HUF +250 / +2,1 %
Forgalom: 653 990 510 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2648 forinton stagnált.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:51:55
Árfolyam: 2 672 HUF +24 / +0,9 %
Forgalom: 447 143 114 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint is bivalyerősen kezdte a hetet. Az eurót ismét 360 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 359,3 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

 

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