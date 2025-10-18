Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
podcast
Varga Balázs
MBH Bank Nyrt
kávészünet

Diego: a magyar multi, ahol az ember van a középpontban

A Covid-járvány és a boltbezárások kellős közepén vette át Magyarország egyik legnagyobb lakberendezési üzlethálózatának számító Diego ügyvezetését Varga Balázs, akivel a Kávészünet legújabb adásában beszélgettünk. A döntését siker koronázta, a cég azóta is terjeszkedik, már nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában és Romániában is jelen van több mint 160 üzlettel. A műsorban beszélt a cégvezetés nehézségeiről és arról is, hogy milyen, amikor havonta egyszer az összes franchise-partnerrel kell dűlőre jutnia. Elmondása szerint közgazdász végzettségű felesége tanácsait rendszeresen kikéri.
Járdi Roland
2025.10.18., 09:01

„Azt gondolom, hogy minden működik, legfeljebb a potmétereket kell újrahangolni, mint egy jó DJ-nek” mondta a Varga Balázs, a Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban a hazai kkv-világ egy-egy sikertörténetét mutatjuk be. 

A Diego Magyarország egyik legnagyobb lakberendezési üzlethálózata, amely kevésbé ismert, de 33 éves története során megőrizte a kkv-kra jellemző családias jellegét, annak ellenére, hogy időközben kilépett a nemzetközi piacra, és Magyarországon kívül jelen van Szlovákiában és Romániában is, több mint 160 üzlettel. Varga Balázs korábban is figyelemmel követte a cég működését, ám így sem volt könnyű feladata, amikor megérkezett a vállalathoz.

2020. március 16-án léptem be, aznap jelentették be a bolt- és iskolabezárásokat, akkor ott álltam az első napomon, mint vezető. A tulajdonos bemutatta a csapatot, egy mondatot mondott: itt van Balázs, az új vezető, óriási a gond

– emlékezett vissza az ügyvezető igazgató. Varga Balázs mindig is azt az elvet képviselte, hogy a meglévő gárdával és vezetőkkel kell sikerre vinni egy céget, ezért is büszke rá, hogy mai napig ugyanazokkal a kollégákkal dolgozik együtt, mint amikor belépett a Diegóhoz.

Az első éve olyan sikeres volt, hogy cég bevételét jelentősen növelték, a profitját pedig megduplázták.

A műsorban beszélt a cégvezetés nehézségeiről és arról is, hogy milyen, amikor minden hónapban a cég több mint száz franchise-partnere egy hotelben összegyűlik és megbeszélik a terveket.

Elárulta, hogy a felesége tanácsát rendszeresen kikéri, a sportot is fontosnak tartja, heti három edzést mindig beiktat a programjába.

Ajánlott videók

Továbbiak
29 perc
Varga Balázs

Diego: a magyar multi, ahol az ember van a középpontban

A Covid-járvány és a boltbezárások kellős közepén vette át Magyarország egyik legnagyobb lakberendezési üzlethálózatának számító Diego ügyvezetését Varga Balázs, akivel a Kávészünet legújabb adásában beszélgettünk.
1 perc
békecsúcs

Kiszivárgott Putyin pontos útvonala a budapesti békecsúcsra: brutális kerülőt kell tennie az orosz elnöknek, vadászgépek fogják kísérni – térkép

Nagyon úgy tűnik, kiderült a válasz. Hivatalos repülési terv azonban még nincs.
3 perc
elektromos autók

Az eddigi legnagyobb botránya rázza meg a Szegeden gyárat építő BYD-t: kiderült, nagy baj van az autóival – azonnal megingott a befektetők bizalma

A kínai autógyártó 115 ezer elektromos autója biztonsági kockázatot jelent.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu