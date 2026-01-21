Deviza
Fotógaléria: ellepte Kamcsatkát a több méteres hó, hétméteres hófalak között az autók, bezárták az iskolákat

Egy erős ciklon csapott le Oroszország távol-keleti Kamcsatka-félszigetére, erős szelet és rekordmennyiségű havat hozva.
VG
2026.01.21, 11:53
Frissítve: 2026.01.21, 12:14

 A térség központjában, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban két férfi vesztette életét, amikor a háztetőkről lezúduló hó maga alá temette őket. A mentőszolgálatok folyamatosan tisztítják az utakat és a tetőket. A boltokban ideiglenes készlethiány alakult ki.

havazás
Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS

A heves hóesés és az erős szél miatt számos utat lezártak, a tömegközlekedést ideiglenesen felfüggesztették, járatkésések és -törlések nehezítették a közlekedést.

KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: Vehicles move along roads cleared of snow as Kamchatka Peninsula has experienced the heaviest snowfall in the last 30 years in Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: People walk among snow labyrinth as Kamchatka Peninsula has experienced the heaviest snowfall in the last 30 years in Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: Heavy snow blanket covers the city as Kamchatka Peninsula has experienced the heaviest snowfall in the last 30 years in Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026.
Hóhelyzet a javából: több méteres hó borítja a várost, bezárták az iskolákat
Fotó: AFP
1/12
Hóhelyzet a javából: több méteres hó borítja a várost, bezárták az iskolákat

 

