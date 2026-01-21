Dánia érdektelen, Franciaország pedig romokban van – Donald Trump embere durván kiosztotta Európát Davosban

Az amerikai elnök repülőgépe jelenleg is Davos felé tart, korábban arról szóltak a hírek, hogy az Air Force One-nak egy technikai hiba miatt felszállás után vissza kellett fordulnia és leszállnia az Egyesült Államokban.

Donald Trump embere durván kiosztotta Európát Davosban / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Donald Trump elnök gépe valószínűleg három óra csúszással érkezik meg Svájcba a Világgazdasági Fórumra – írta meg a The Guardian.

Scott Bessent arról is beszámolt Davosban, hogy

az Egyesült Államok arra kéri szövetségeseit, értsék meg, hogy „Grönlandnak az Egyesült Államok részének kell lennie”.

Azt is mondta az újságíróknak, hogy az USA nem először vásárolna meg Dániától területeket: az első világháborúban például megvették a Virgin-szigeteket Dániától.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy egy nagy dán nyugdíjalap bejelentette, hogy kivonul az amerikai államkötvényekből. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is Washington felé, amely azon dolgozik, hogy elcsatolja Grönlandot a skandináv országtól.

Erre reagálva Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy Dánia amerikai államkötvényekbe történő befektetéseinek mértéke, akárcsak maga Dánia esetében, irreleváns.

„Kevesebb mint 100 millió dollárról van szó. Évek óta adják el az állampapírokat. Egyáltalán nem aggódom” – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Amikor az energiáról kérdezték, a miniszter

bírálta az európai országokat az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítése és az orosz olaj vásárlása miatt,

ami véleménye szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúját finanszírozza.

A kereskedelmi megállapodások kérdésével kapcsolatban Bessent kijelentette: Európának le kellene bontania az Európán belüli és a külső kereskedelmi korlátokat.

Arra kérdés, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy a francia elnök hivatala közölte: a NATO-hadgyakorlatot szeretnének Grönlandon, azt válaszolta, hogy „ha Macron elnöknek csak ennyi dolga van, miközben a francia költségvetés romokban hever, azt javasolnám neki, hogy inkább más, a francia népet érintő dolgokra összpontosítson.”

Emmanuel Macron Davosban korábban úgy fogalmazott, hogy a NATO mostanra egy meggyengült intézmény. Azt is mondta, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghajolnia az erősebb joga előtt és megdöbbentőnek nevezte, hogy az uniónak egyáltalán fontolóra kell vennie azt, hogy bevesse kényszerítésellenes eszközét az Egyesült Államok ellen.