Rossz hír érkezett Svájcból: a idén sem lesz olcsóbb a csoki

Nem úgy alakul a csokoládéfogyasztás, ahogyan azt a világelső alapanyaggyártónál elképzelték. Az élelmiszeripar egészét kakaótermékekkel és csokoládé alapanyagokkal ellátó svájci Barry Callebaut a szeptembertől novemberig tartó első üzleti negyedévében az egy évvel korábbihoz képest 9,9 százalékkal kevesebb terméket, 509,4 ezer tonnát tudott csak értékesíteni, miközben a vállalat által felkért elemzők 512 ezer tonnás volumenre számítottak.

A Barry Callebaut csokoládé nagykereskedéseiből egyre kisebb csomagokkal távoznak a vevők / Fotó: Belga via AFP

Az ebből származó bevétele az áremeléseknek köszönhetően 8,9 százalékkal, 3,67 milliárd svájci frankra nőtt, a szerdán közzétett negyedéves beszámoló szerint, s egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy a piacon lényeget érintő pozitív változások történhetnek az idén.

A csokoládé idén sem lesz olcsóbb, sőt...

Magyarán a tavaly elszállt fogyasztói árak visszarendeződésére nem lehet számítani, már csak azért sem, mert hiába mérséklődik a csokoládé legfontosabb hozzávalójának, a kakaónak a világpiaci terményára, az egyszer már meglépett áremelésüket az édességgyártók visszavonni nem fogják, inkább tartalékot képeznek és feltöltik a készleteiket a legközelebbi válságra készülve.

A kakaóbab 2024-es árrobbanását a fő termőterületeken, azaz Elefántcsontparton és Ghánában időjárási tényezők, a növénybetegségek miatti terméscsökkenés váltotta ki, ennek hatására történelmi magasságokba emelkedett a kakaóbab világpiaci ára. Onnan a tavaly év elejétől kezdve csökkent az ár, 44 százalékkal olvadt 2024-hez képest, de még így is messze a hosszú távú átlag alatt maradt.

A 2024-es kakaóválság hatásai az idei évben is tovagyűrűznek, a piac ugyanakkor a stabilitás jelei kezdenek mutatkozni. Áttörés akkor várható, ha a kakaótermés kiváló lesz és az erős kínálat kezdi lefelé nyomni az árakat. A többi között

a Hershey-t

a Mondelez Internationalt,

a Nestlét

és a Marsot

a megrendelői között tudó Barry Callebaut bevételeinek mintegy 40 százalékát adó Európában elég elkeserítő a helyzet, a piac igényei a tavaly 8,3 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A svájci óriáscég tavaly háromszor is redukálta a mennyiségi előrejelzését, novemberben pedig a kakaótermékek értékesítésének 4-6 százalékos csökkenését jósolták az akkor elindított 2025/26-os üzleti évre.