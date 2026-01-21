Orbán Viktor fontos bejelentést tesz az extrém hideg miatt – ez érinteni fogja a számlákat is

„Bejelentés hamarosan” – közölte Orbán Viktor szerda reggel a Facebookon.

Orbán Viktor fontos bejelentést tesz az extrém hideg miatt / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Korábban a kormányfő azt írta, hogy

évtizedek óta nem volt ilyen hideg január az országban.

„Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – fogalmazott.

A miniszterelnök hozzátette, hogy az extrém hidegben nem lehet hátradőlni. Szerinte a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak tenni. „Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – közölte.

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.

Az energiaügyi minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.

Balogh József energiapiaci szakértő figyelmeztet: 2011 óta nem volt szükség vészjelzésre a hideg miatt, így most teszteli először a fagy a 2022-ben bevezetett új rezsiszabályokat. A probléma gyökere az átlagfogyasztási limit.

Aki havi diktálós rendszerben fizet, az a tartós hideg miatt könnyen kicsúszhat a kedvezményes keretből.

Amint a fogyasztás átlépi a meghatározott limitet, a gáz ára hétszeresére (lakossági piaci ár) ugrik. Bár az MVM igyekszik nyugtatni a kedélyeket azzal, hogy a korábbi hónapok megtakarításait beszámítják, ez nem mindenkin segít – például azokon nem, akiknek épp januárban kezdődik az elszámolási évük.

A számlázási mód jelentősen meghatározza, ki mikor szembesül a költségekkel:

a havi diktálósoknál azonnali, drasztikus emelkedést tapasztalhatnak a januári számlán,

az átalánydíjasok most fix összeget fizetnek, de az éves elszámoláskor egy összegben kell majd kifizetniük a mostani extra fogyasztást.

Az MVM hangsúlyozza, hogy az éves kedvezményes keret senkinél nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolásnál korrigálják.