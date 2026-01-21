Trump davosi beszédére vár a devizapiac - szűk sávba szorult a forint

Kitörés előtti állapotra utal a magyar deviza euróval szembeni árfolyamának technikai képe, miután második napja két mozgóátlag közé szorulva jegyzik az euró-forintot. Vajon melyik irányban talál magának utat a kurzus?

Szűk sávban a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Szűk sávban oldalaz a forint

Tegnap összességében erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Ma tőzsdenyitás előtt 384,77 és 385,25 között oszcillált az euró-forint, majd 384,9 közelében nyitott.

Tőzsdenyitás után oldalazni kezdett az euró-forint.

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy tegnap óta két mozgóátlag közé szorult az euró-forint jegyzése:

az 50 napos mozgóátlag jelenti a támaszt 384,38-nál,

míg a 30 napos mozgóátlag az ellenállást 385,68-nál.

A beszűkült kereskedési sáv kitöréshez közeli helyzetet jelezhet.

Szerdán délelőtt a sáv plafonját feszegette a jegyzés.

Amennyiben felfelé találna irányt a kurzus, akkor a következő fontos szint 387,40-nél adódhat, melyet a 388,50-es ellenállás követ. Míg lefelé tekintve, a 383,99-nél kirajzolódó Fibonacci-szint nyújthat technikai kapaszkodót.