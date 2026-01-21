Trump davosi beszédére vár a devizapiac - szűk sávba szorult a forint
Kitörés előtti állapotra utal a magyar deviza euróval szembeni árfolyamának technikai képe, miután második napja két mozgóátlag közé szorulva jegyzik az euró-forintot. Vajon melyik irányban talál magának utat a kurzus?
Szűk sávban oldalaz a forint
Tegnap összességében erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Ma tőzsdenyitás előtt 384,77 és 385,25 között oszcillált az euró-forint, majd 384,9 közelében nyitott.
Tőzsdenyitás után oldalazni kezdett az euró-forint.
Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy tegnap óta két mozgóátlag közé szorult az euró-forint jegyzése:
- az 50 napos mozgóátlag jelenti a támaszt 384,38-nál,
- míg a 30 napos mozgóátlag az ellenállást 385,68-nál.
A beszűkült kereskedési sáv kitöréshez közeli helyzetet jelezhet.
Szerdán délelőtt a sáv plafonját feszegette a jegyzés.
Amennyiben felfelé találna irányt a kurzus, akkor a következő fontos szint 387,40-nél adódhat, melyet a 388,50-es ellenállás követ. Míg lefelé tekintve, a 383,99-nél kirajzolódó Fibonacci-szint nyújthat technikai kapaszkodót.
Egészen más képet mutat a dollár-forint. Ennek kurzusa tegnap letörte a 30 és az 50 napos mozgóátlagokat, melyek így rövid távú ellenállást képeznek 329,30 közelében. A következő fontos támasz az alsó Bollinger-szalag 325,72-nél, az MACD indikátor eladási jelzést készül adni.
Kezd izgalmassá válni a frank-forint árfolyamgrafikonja. Itt a Bollinger-szalagok szűkülnek, ami
nagyobb, trendszerű mozgás előszele lehet.
A 30 és az 50 napos mozgóátlag támaszt jelent 412,30 és 413,90 között, az MACD indikátor enyhe vételi jelzést adott. Felül a Bollinger-szalag felső széle jelenti a következő ellenállást, jelenleg 417,08-nál.
Mit mond Trump Davosban?
Az euró ma lazít, miután kedden elérte a háromhetes csúcsot a dollárral szemben. Miközben a befektetők várják Trump elnök davosi beszédét. Trump több európai országot vámokkal fenyegetett, mert nem támogatják grönlandi céljait.
Ha Davos geopolitikai enyhülést hozna, akkor az euró gyengülhet a dollárral szemben, mivel enyhülne az amerikai eszközökre nehezedő eladói nyomás
– mondta Francesco Pesole, az ING munkatársa.