Trump davosi beszédére vár a devizapiac - szűk sávba szorult a forint

Két piacon is szűk sávba szorult a magyar deviza. A forint a frankkal és az euróval szemben is kitörés előtti helyzetben lehet.
Faragó József
2026.01.21, 11:37
Frissítve: 2026.01.21, 12:26

Kitörés előtti állapotra utal a magyar deviza euróval szembeni árfolyamának technikai képe, miután második napja két mozgóátlag közé szorulva jegyzik az euró-forintot. Vajon melyik irányban talál magának utat a kurzus?

500,Hungarian,Forint,Banknote,Surrounded,By,United,States,Of,America
Szűk sávban a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Szűk sávban oldalaz a forint 

Tegnap összességében erősödni tudott a hazai fizetőeszköz. Ma tőzsdenyitás előtt 384,77 és 385,25 között oszcillált az euró-forint, majd 384,9 közelében nyitott.

Tőzsdenyitás után oldalazni kezdett az euró-forint.

Ha a technikai képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy tegnap óta két mozgóátlag közé szorult az euró-forint jegyzése:

  • az 50 napos mozgóátlag jelenti a támaszt 384,38-nál, 
  • míg a 30 napos mozgóátlag az ellenállást 385,68-nál.

A beszűkült kereskedési sáv kitöréshez közeli helyzetet jelezhet. 

Szerdán délelőtt a sáv plafonját feszegette a jegyzés.

Amennyiben felfelé találna irányt a kurzus, akkor a következő fontos szint 387,40-nél adódhat, melyet a 388,50-es ellenállás követ. Míg lefelé tekintve, a 383,99-nél kirajzolódó Fibonacci-szint nyújthat technikai kapaszkodót.  

Egészen más képet mutat a dollár-forint. Ennek kurzusa tegnap letörte a 30 és az 50 napos mozgóátlagokat, melyek így rövid távú ellenállást képeznek 329,30 közelében. A következő fontos támasz az alsó Bollinger-szalag 325,72-nél, az MACD indikátor eladási jelzést készül adni. 

Kezd izgalmassá válni a frank-forint árfolyamgrafikonja. Itt a Bollinger-szalagok szűkülnek, ami 

nagyobb, trendszerű mozgás előszele lehet.

 A 30 és az 50 napos mozgóátlag támaszt jelent 412,30 és 413,90 között, az MACD indikátor enyhe vételi jelzést adott. Felül a Bollinger-szalag felső széle jelenti a következő ellenállást, jelenleg 417,08-nál.

Mit mond Trump Davosban?

Az euró ma lazít, miután kedden elérte a háromhetes csúcsot a dollárral szemben. Miközben a befektetők várják Trump elnök davosi beszédét. Trump több európai országot vámokkal fenyegetett, mert nem támogatják grönlandi céljait. 

Ha Davos geopolitikai enyhülést hozna, akkor az euró gyengülhet a dollárral szemben, mivel enyhülne az amerikai eszközökre nehezedő eladói nyomás

– mondta Francesco Pesole, az ING munkatársa. 

