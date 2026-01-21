Kijevben szó szerint megfagynak az emberek, a víz kulcskérdés, ha befagynak a vezetékek, vége a városnak – már több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül

Az orosz hadsereg célzott támadásai nyomán Kijev energia- és fűtési infrastruktúrája súlyosan megrongálódott, miközben a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt – derült ki a The Times cikkéből. A főváros vezetése humanitárius katasztrófa veszélyére figyelmeztet: százezrek maradtak fűtés, áram és víz nélkül a tél legkeményebb időszakában.

A kijevi hatóságok szerint több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül / Fotó: AFP

Az orosz–ukrán háború újabb kritikus szakaszához érkezett a tél közepén. A Kijev ellen végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadások következtében a város jelentős részén megszűnt az áram- és hőellátás, több kerületben pedig a vízszolgáltatás is akadozik. A támadások nem elszigetelt incidensek: az energiahálózatot ért csapások tudatos stratégiát jeleznek, amely a civil lakosság életfeltételeit célozza.

Több sérült vízvezeték befagyott Kijevben

A városi hatóságok szerint több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben az extrém hideg miatt a sérült vízvezetékek befagytak, több helyen szándékosan le kellett ereszteni a rendszert, hogy elkerüljék a további károkat. Az oktatási intézmények zöme bezárt, a családok ideiglenes melegedőhelyekre, metróállomásokra és rögtönzött közösségi terekbe kényszerülnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az energiaellátás helyreállítását végző szakemberek gyakran újabb támadások közepette dolgoznak, így a javítások sok esetben csak ideiglenesek.

A városvezetés szerint előfordult, hogy egy-egy kerületben már visszatért az áram, majd egy újabb csapás nyomán ismét teljes sötétségbe borult a környék.

Kijev polgármestere szerint a főváros a „humanitárius katasztrófa határán” áll. A lakosság egy része, különösen

az idősek

és a kisgyermekes családok

elhagyták a várost, az elmúlt hetekben százezres nagyságrendben indultak el Ukrajna nyugatibb régiói vagy a szomszédos országok felé.

Az ukrán kormány és Volodimir Zelenszkij elnök szerint az orosz hadvezetés célja egyértelműen az, hogy a téli hónapokban az alapvető közszolgáltatások megbénításával gyakoroljon nyomást a lakosságra és az állam működésére. A támadások elsősorban az elektromos alállomásokat, hőerőműveket és elosztóközpontokat érik.

A válság nemcsak humanitárius, hanem gazdasági következményekkel is jár: a termelés akadozik, a szolgáltatások leállnak, miközben az államnak egyre több forrást kell fordítania vészhelyzeti ellátásra, generátorokra és ideiglenes megoldásokra. A helyreállítás költségei már most milliárd dolláros nagyságrendet érnek el, miközben a háború kimenetele továbbra is bizonytalan.