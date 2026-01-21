Deviza
EUR/HUF385,51 +0,12% USD/HUF329,06 +0,23% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF416,15 +0,08% PLN/HUF91,26 +0,12% RON/HUF75,65 +0,06% CZK/HUF15,83 +0,03% EUR/HUF385,51 +0,12% USD/HUF329,06 +0,23% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF416,15 +0,08% PLN/HUF91,26 +0,12% RON/HUF75,65 +0,06% CZK/HUF15,83 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 415,81 -0,71% MTELEKOM1 910 -0,94% MOL3 564 -0,79% OTP37 640 -0,61% RICHTER10 130 -1,18% OPUS551 +0,18% ANY7 720 -1,3% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 260,12 -0,19% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 541,11 -0,78% BUX120 415,81 -0,71% MTELEKOM1 910 -0,94% MOL3 564 -0,79% OTP37 640 -0,61% RICHTER10 130 -1,18% OPUS551 +0,18% ANY7 720 -1,3% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 260,12 -0,19% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 541,11 -0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Kijev
fagy

Kijevben szó szerint megfagynak az emberek, a víz kulcskérdés, ha befagynak a vezetékek, vége a városnak – már több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül

A tél közepén új szintre lépett az orosz–ukrán háború hatása a civil lakosság mindennapjaira. Kijevben az ismétlődő támadások nyomán egyszerre vált kérdésessé az energiaellátás, a közszolgáltatások működése és a lakosság biztonsága, miközben a hideg önmagában is rendkívüli terhelést jelent. A főváros vezetése már nem katonai, hanem humanitárius válságról beszél.
Zováthi Domokos
2026.01.21, 11:48
Frissítve: 2026.01.21, 12:16

Az orosz hadsereg célzott támadásai nyomán Kijev energia- és fűtési infrastruktúrája súlyosan megrongálódott, miközben a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt – derült ki a The Times cikkéből. A főváros vezetése humanitárius katasztrófa veszélyére figyelmeztet: százezrek maradtak fűtés, áram és víz nélkül a tél legkeményebb időszakában.

Kijev krízis tél fagy
A kijevi hatóságok szerint több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül / Fotó: AFP

Az orosz–ukrán háború újabb kritikus szakaszához érkezett a tél közepén. A Kijev ellen végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadások következtében a város jelentős részén megszűnt az áram- és hőellátás, több kerületben pedig a vízszolgáltatás is akadozik. A támadások nem elszigetelt incidensek: az energiahálózatot ért csapások tudatos stratégiát jeleznek, amely a civil lakosság életfeltételeit célozza.

Több sérült vízvezeték befagyott Kijevben

A városi hatóságok szerint több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben az extrém hideg miatt a sérült vízvezetékek befagytak, több helyen szándékosan le kellett ereszteni a rendszert, hogy elkerüljék a további károkat. Az oktatási intézmények zöme bezárt, a családok ideiglenes melegedőhelyekre, metróállomásokra és rögtönzött közösségi terekbe kényszerülnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az energiaellátás helyreállítását végző szakemberek gyakran újabb támadások közepette dolgoznak, így a javítások sok esetben csak ideiglenesek.

A városvezetés szerint előfordult, hogy egy-egy kerületben már visszatért az áram, majd egy újabb csapás nyomán ismét teljes sötétségbe borult a környék.

Kijev polgármestere szerint a főváros a „humanitárius katasztrófa határán” áll. A lakosság egy része, különösen

  • az idősek
  • és a kisgyermekes családok

elhagyták a várost, az elmúlt hetekben százezres nagyságrendben indultak el Ukrajna nyugatibb régiói vagy a szomszédos országok felé.

Az ukrán kormány és Volodimir Zelenszkij elnök szerint az orosz hadvezetés célja egyértelműen az, hogy a téli hónapokban az alapvető közszolgáltatások megbénításával gyakoroljon nyomást a lakosságra és az állam működésére. A támadások elsősorban az elektromos alállomásokat, hőerőműveket és elosztóközpontokat érik.

Kitört a botrány az áramszünet kellős közepén, összeugrott Zelenszkij és Klicsko: Kijev főpolgármestere nem hagyja magát – „Engem nem a népszerűségi mutatók érdekelnek, elnök úr”

Kijev polgármestere szívére vette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikus megjegyzéseit a városvezetésről. Azt is elárulta, hogy míg ők autonóm áramforrásokra kötötték a szociális intézményeket, és a melegedőpontokon a dolgozók éjjel-nappal ügyelnek, hogy fogadják a lakosokat és a kritikus infrastruktúra működését generátorokról biztosítsák, az elmúlt négy évben Zelenszkij tudomást sem vett róla.

A válság nemcsak humanitárius, hanem gazdasági következményekkel is jár: a termelés akadozik, a szolgáltatások leállnak, miközben az államnak egyre több forrást kell fordítania vészhelyzeti ellátásra, generátorokra és ideiglenes megoldásokra. A helyreállítás költségei már most milliárd dolláros nagyságrendet érnek el, miközben a háború kimenetele továbbra is bizonytalan.

A kijevi tél így nem pusztán időjárási kihívás, hanem stratégiai fegyverré vált:

  • a hideg,
  • az energiahiány
  • és az ismétlődő támadások

együttese olyan nyomást helyez a városra, amely túlmutat a frontvonalakon – és közvetlenül a civil lakosság mindennapjait célozza.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu