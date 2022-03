A SPAR 2021. december 31-én 614 üzletet működtetett többféle áruháztípusban, ezek közül 234-et a franchise-programja részeként.

35 Interspar hipermarket

320 SPAR szupermarket

25 City SPAR szupermarket

34 SPAR-partner (franchise)

64 SPAR market (franchise)

85 OMV-SPAR express (töltőállomás)

51 Lukoil-DESPAR (töltőállomás)

Zöldmezős beruházások, felújított üzletek

Országszerte hat új saját SPAR-egység kezdte meg működését, tizennyolc megszépült üzlet pedig újranyitotta kapuit 2021-ben. Tavasszal az év kiemelkedő eseménye volt a hálózat immáron 35. Interspar áruházának átadása Kaposváron. A beruházás rekordidő, mintegy tíz hónap alatt készült el 11 milliárd forintból, és 100 új munkahelyet teremtett a térségben. A vállalat további három Interspar felújítási munkáit is megkezdte 2021-ben, ezek átadása az idén történik meg.

Fotó: MolnarZsolt

Két új City SPAR-ral is gyarapodott az üzletlánc 2021-ben: a BudaPart GATE irodaház földszintjén egy 342 millió forintos beruházás eredményeként márciusban megnyílt egység 15 új munkahelyet teremtett, az Allure Residence Budapest lakóparkban pedig egy húsz új munkahelyet jelentő szupermarketet adtak át májusban. Budapesten és Sopronban is új szupermarketegységek nyíltak.

A fővárosban, az Etele Plaza földszintjén szeptembertől egy 660 millió forintos beruházásnak köszönhetően 49 kiskereskedelmi dolgozónak biztosítanak új munkahelyet az ott kialakított áruházban.

Hasonló összegből készült el a budapesti Alagút utcában egy 29 új munkahelyet és modern, kényelmes bevásárlási lehetőséget teremtő üzlet. Az új soproni szupermarket szintén 29 munkatársat foglalkoztat. A vállalat ezen túlmenően az ország számos pontján végzett felújítási és átépítési munkákat mintegy hétmilliárd forint értékben.

A kisebb településekre is eljutnak

2021 nyarán nyílt meg a SPAR 600. üzlete a Bács-Kiskun megyei Vaskúton, amely a SPAR-partner program keretében kezdte meg működését. A már tízéves franchise-hálózat 111 magyarországi településen 234 áruházzal van jelen. A partnerhálózat népszerűségét mutatja, hogy 2021-ben 30 új franchise-üzlet nyitott: Abda, Andocs, Balatonberény, Budapest, Csém, Enese, Fülöpszállás, Galambok, Gárdony, Gyomaendrőd, Karcag, Kiskunlacháza, Lajosmizse, Mecseknádasd, Mezőkövesd, Nagybajom, Nyíregyháza, Pécs, Pér, Soltvadkert, Szeged, Tiszaföldvár, Üllő, Vaskút, Velence és Zsámbék egy vagy több egységgel lett gazdagabb. Összesen nyolc SPAR market, öt SPAR-partner és tizenhét DESPAR üzlet kezdte meg működését, ezzel is megvalósítva azt a fontos törekvést, hogy a vállalat a kisebb településekre is eljusson. Az üzletág 2021. évi forgalma 82 milliárd forint volt, és több mint 3000 embernek adott munkát.

Fotó: MolnarZsolt

Dübörög a saját húsüzem

A SPAR mindkét üzemegysége, a bicskei Regnum Húsüzem és Oktatóközpont, valamint a Regnum Húsüzem Perbál is eredményesen zárta az évet, s utóbbi mindjárt egy önellenőrzést lehetővé tevő laboratóriummal is bővült, ami szintén újabb munkahelyet teremtett. A bicskei üzem sikeresen teljesítette az éves auditvizsgálatot, amelynek köszönhetően 16 aktív védjegyes frisshús-termék esetében korlátozások nélkül folytatódhat a Magyar Termék logó használata, sőt, 2021 októberében a perbáli üzem további öt hazai és hat hazai feldolgozású terméke is elnyerte a védjegyhasználati jogot.

Perbálon tavaly februárban kezdődött el a szárazáru-termékek gyártása: a húsüzem évi 500 tonna előállításával tervez. A bicskei húsüzem nettó forgalma 44,56, míg a perbálié 6,27 milliárd forint volt tavaly.

A kényelmi termékeket gyártó, 1500 négyzetméteren működő üllői SPAR enjoy. convenience üzem a korábbi trendet folytatva működése harmadik évében is gyarapodni tudott új termékekkel, illetve hamburgerek, hot dogok, csirkefalatok csomagolására alkalmas gépsorokkal.

Innovációk a szállítmányozásban

Míg 2020-ban a bicskei logisztikai központ 2,5 és az üllői egység 2 milliárdos beruházásai elsősorban területi bővítést hoztak a nagyobb raktározási kapacitás érdekében, addig 2021-ben a figyelem a szállítmányozás fontos eszközeire, a kamionokra irányult. Az év végére fejeződött be a teljes flotta kamerarendszerének cseréje, a sofőrök munkáját nagyban megkönnyítő megoldást év végéig 50 kamion kapta meg. Szintén a kiszállítási folyamatot és annak biztonságát hivatott gyorsítani az az automata közúti hídmérleg, amely 2021 őszén a bicskei központban is munkába állt.