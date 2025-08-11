Majdnem biztos: nagy üzemanyagár-csökkentést jelenthetnek be Magyarországon – mindenki erre figyel, már csak órák vannak hátra

Egyelőre nem tört meg a trend, a múlt heti, több,mint 4 százalékos visszaesés után az olajárak hétfőn is estek. Minden bizonnyal az árak mérséklődését az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire kivetett magasabb vámok, az OPEC termelésének növelése , valamint az Egyesült Államok és Oroszország ukrán tűzszüneti megállapodáshoz való közelebb kerülésével kapcsolatos várakozások okoztak.

Csökkenhet a tankolás ára / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Brent hordója 52 centtel, azaz 0,78 százalékkal esett, hordónként 66,07 dollárra – ennek különösen nagy jelentősége van a Mol árainak alakítása szempontjából.

A piacon szóba került az orosz olajra vonatkozó szankciók feloldásának lehetősége is, miután bejelentették, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz-, és Donld Trump amerikai elnök, hogy az ukrajnai háború befejezéséről tárgyaljanak.

Egyelőre azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy nemrég még a szankciók erősítése volt napirenden, a béke kikényszerítésének érdekében. Trump egyúttal Indiára is nyomást gyakorol, hogy csökkentse az orosz olajvásárlásokat.

A héten a tárgyalásokkal kapcsolatos fejlemények mellett a keddi amerikai inflációs adatok lesznek kiemelten fontosak az olajár szempontjából – írta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője egy jegyzetben.

A vártnál gyengébb fogyasztói árindex növelné a Fed korábbi és mélyebb kamatcsökkentéseire vonatkozó várakozásokat, ami valószínűleg élénkítené a gazdasági aktivitást és növelné a nyersolaj iránti keresletet.

Trump csütörtökön életbe lépett, több tucat országból származó importra kivetett magasabb vámtarifái várhatóan visszafogják a gazdasági aktivitást, mivel az ellátási láncok átirányítását és magasabb inflációt eredményeznek.

A forint is megállíthatatlan

Az olajárak mellett a hazai üzemanyagár-döntések szempontjából a forint dollárhoz viszonyított árfolyama is meghatározó. Ez is kedvezően alakul az autósok szempontjából, ugyanis kiválóan teljesít a forint a dollárral szemben: hétfő reggel 338 forint körül kell fizetni egy dollárért, egy hete még csaknem 345 forinton állt az árfolyam. Így tehát összességében mindkét fő ármeghatározó tényező hzai üzemanyagár csökkentésének irányába mutat – persze a Mol-t változatlanul semmi sem kötelezi az árcsökkentésre.

Utolájára szombaton változtak az üzemanyagárak, akkor mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkent. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lett olcsóbb, így a következő átlagárak alakultak ki: