Új csúcsra tört a BUX index, de nem minden blue chip van ragyogó formában

A múlt héten a negatív korrekció jelei látszódtak a hazai grafikonokon, e hét elején azonban ismét felfelé vette az irányt a BUX index, majd csütörtökön – a jövő heti Trump–Putyin-találkozó hírére – új rekordra emelkedett. A BÉT vezető részvényei közül az OTP szintén új rekordot döntött, de a Magyar Telekom is sikerrel tört át egy fontos ellenállási szintet. A Mol és a Richter most alulteljesít, és a technikai kép alapján ebben egyelőre nem várható gyökeres fordulat.

Csúcson a BUX és az OTP, de nem minden BÉT-es blue chip remekel / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP már túlvett tartományban, a Richter lefelé tendál a BÉT nagyjai közül

A kedd hajnalban közzétett eredmények hatására az OTP árfolyama áttörte a 28 740 forintos ellenállási szintet, majd felette stabilizálódott. Csütörtökön a Trump–Putyin-találkozó hírére intenzív emelkedés kezdődött, ezzel meg is érkeztünk a következő Fibo-szint közelébe, amely 30 191 forintnál jelent akadályt. Ha a későbbiekben sikerül áttörni, a következő potenciális ellenállás 31 086 forintnál lehet. Ugyanakkor az RSI indikátor már a túlvett tartományban mozog.

Fotó: Equilor Trader

A Richter nem bírt a 200 napos mozgóátlaggal, onnan lefordult a jegyzés, majd a 10 285 forintos támasz alá esett. A következő fontos támaszzóna a 30 és az 50 napos mozgóátlag, 10 208 és 10 232 forint között, míg rövid távú ellenállás 10 285 forintnál látható. Az MACD indikátor eladási jelzést adott a szerdai visszaesés miatt.

Fotó: Equilor Trader

A vártnál gyengébb második negyedéves eredmények hatására a Mol árfolyama lefelé vette az irányt, egészen a 200 napos mozgóátlag közelébe szúrt le, amely jelenleg 2881 forintnál húzódik. Érdemes a 2966 forintos szintre figyelni, melynek szignifikáns letörése okozhat további csökkenést, az indikátorok jelenleg ebbe az irányba mutatnak.

Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom emelkedését a kedvező negyedéves számok és a javuló régiós befektetői hangulat is segítette, így sikerült áttörni az 1800 forintos ellenállási szintet. A következő potenciális ellenállás 1868 forintnál adódhat, itt az RSI indikátor sem mutat még túlvettséget.