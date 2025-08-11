Barbár gyárbezárás Magyarországon: a 90-es években történt ilyen legutóbb - az utolsó pillanatban is lopni akart a tulajdonos, a kirúgott dolgozók védték meg az üzemet

Az olaszországi központú Giovenzana International cég a GG Space-nek gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyeiről botrányos és jogsértő körülmények között kirúgott 165 magyar munkavállalót.
„Ami a legmeghökkentőbb, hogy az olasz tulajdonú cég a mai napig nem mondott fel senkinek” – mondta Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke a Heol.hu-nak.
Elmondása szerint a GG Space utolsó dolgozója, a csarnokvezető az utolsó munkanapján azzal segítette a dolgozókat, hogy küldött nekik kilépési papírokat, de nem mondhatott fel, mert nem rendelkezett munkáltatói jogkörrel. A cégtől ki lettek jelentve a dolgozók, de alapvetően a cég a mai napig nem mondott fel senkinek.
Ilyenre évtizedek óta nem volt példa, mint ami most Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban történt. Nálam idősebbek mesélték, hogy ilyen módszerek a 90-es években voltak utoljára
– mondta Kozma Zsolt.
Azt is mondta, hogy mikor cégek privatizálódtak, akkor fordult elő, hogy egyik napról a másikra utcára tettek embereket fizetés nélkül.
„Azóta ez nem jellemző Magyarországon. Ha gyárbezárásra vagy nagyobb létszámban elbocsátásra kerül sor, a munkáltatók mindig figyelnek a jogszabályok betartására akár külföldi, akár magyar a tulajdonos” – magyarázta.
Úgy fogalmazott, hogy nem tud Heves vármegyében olyan korábbi elbocsátásokról, amelyek hasonlók lettek volna, hogy a tulajdonos nincs Magyarországon, sőt bűncselekmény miatt elítélik külföldön.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.