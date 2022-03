A hdiShop – a Dressa.hu elődje – 2011-ben jött létre az elsősorban fehérneműket forgalmazó webáruházból, a Harisnyadiszkontból. A webshopot működtető cég, a ZV-Impex Bt. már jóval korábban, 1992-ben megalakult, a minőségi harisnyák importját 1995-ben kezdték. A fúziót megelőző évben a szegedi központú hdiShop 45 százalékkal növelte forgalmát, a budapesti székhelyű Dressa.hu webáruházzal együtt a két online áruház összesített forgalma így meghaladta a félmilliárd forintot. Csányi Zoltán ügyvezető igazgató akkor azt jósolta, hogy a Dressa forgalma néhány éven belül átlépheti az egymilliárdot.

Egyre nagyobb a magyar termékek szerepe

2022-re a Dressa.hu jelentősen megerősítette piaci pozícióját, mind nagyobb választékkal és mind magasabb színvonalon történő szolgáltatásokkal áll a vásárlók rendelkezésére. Mint azt Csányi Zoltán mondja, konkrét piaci visszajelzések is alátámasszák, hogy a fogyasztók egyre inkább előnyben részesítik a magyar termékeket, ezért is döntöttek úgy, hogy noha jelenleg a fókusz a márka megerősítésén van, napi szinten dolgoznak azon is, hogy fejlesszék a saját képességeiket, hogy mihamarabb belföldön készülhessen a márka teljes portfóliója.

Az építkezés persze lassú folyamat, amire kedvezőtlenül hat a koronavírus-világjárvány és annak hatása is, azonban azok a piaci szereplők, akik állják a sarat, a pandémia után sok szempontból hatékonyabban működhetnek, mint előtte.

Az ügyvezető szerint igaz ez még úgy is, hogy a járványhelyzet alapjaiban változtatta meg az emberek vásárlási szokásait, ami egyértelmű hatással volt a Dressa.hu-ra is.

Nemzetközi luxusmárkák magyar webshopból

Mint kiderült, a webáruház kínálatából a zoknik és az alsóruházati termékek mindig előkelő helyen szerepelnek a megrendelési listán, de a világjárvány hatására mind a férfi-, mind a női pizsama is bekerült a top tízbe, ami az otthoni munkavégzés egyik érdekes következménye. Arat a pulóver és a mellény termékkategória is, de előszeretettel vásárolnak náluk Calvin Klein és Tommy Hilfiger fehérneműket is a fogyasztók.

Azt tapasztaljuk, hogy egyre több magyar hölgy költ nagyobb összeget alsóruházati termékekre

– mondta az ügyvezető. Kifejtette: miután még mindig sok rossz termék található a piacon, a hölgyek gyakran kénytelenek kényelmetlen ruhadarabokat viselni, ami ellen csak akkor tudnak tenni, ha egyrészt mind alapanyagát, mind minőségét tekintve minőségi árucikket vásárolnak, másrészt szakértő segítséggel támogatják őket a kereskedők.

„Mi a Dressánál például melltartótesztet biztosítunk a vásárlóknak, de létrehoztunk egy úgynevezett fehérnemű-szakértői központot is, ahol szintén sok érdekes anyaggal találkozhatnak a megrendelőink – tette hozzá a szakember. – Ha egy nő egyszer megtapasztalja a drágább fehérneműk nyújtotta előnyöket, többé nem fog olcsóbb darabokra beruházni. Egy Triumph, egy Anita vagy egy Livia Corsetti márkájú fehérneművel nem lehet mellényúlni.”

Optimista növekedési stratégia

Bevételi szempontból optimista növekedési stratégiával számolnak a Dressánál. A kiszámíthatatlanságot elsősorban a gyors ütemű áremelkedés, valamint a szélesedő áruhiány növeli, amely jelenségekkel már jó ideje nemcsak az autóipar vagy a fogyasztói elektronikai cikkek gyártói, de a ruházati piac szereplői is szembesülnek. „Hónapok óta azt látjuk, hogy egy-egy nemzetközi márkánk egy hiányzó gomb vagy patent miatt nem tud időben szállítani a partnereinek, így a néhány hetes csúszástól a több hónapos árukimaradásig sok mindenre fel kellett készülnünk, egyúttal hatékony alternatívát kínálni a vásárlóink számára” – mondja Csányi Zoltán, aki hozzáteszi, hogy stratégiájuk abszolút központi eleme a fenntarthatóság is.

A Dressa.hu-tól az újrahasznosítás sem állt soha távol

Az egyik legfontosabb projektjük jelenleg a gyártási képességeik növelése. Energiatakarékos, időtálló gépeket vásároltak, amelyekkel bővítik, illetve cserélik a berendezéseiket, ezáltal harmad- vagy negyedakkora energiaforrással gyorsabb munkát képesek végezni. Az ügyvezető nevetve meséli, hogy még az üzleti berendezéseiket is vitték egyik boltból a másikba, ha arra volt szükség. Emellett természetesen szelektíven gyűjtik a hulladékot, a papírt, a szállítódobozokat pedig ledarálják és töltőanyagot készítenek belőlük. Hamarosan a fűtésük is energiatakarékos lesz, köszönhetően a 17 kWh-t biztosító napelemrendszernek, amelyet telepítenek, és amelyek két elektromos gépkocsi töltését is ellátják majd, merthogy az utolsó belső égésű autójukat tavaly értékesítették, így ma már csak zöld rendszámos járművekkel dolgoznak.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a társaság alapítójának, Csányi Zoltánnak a nevéhez fűződik Magyarország első zoknicsereprogramjának elindítása, amelynek keretében eddig huszonötezer család csatlakozott a kezdeményezéshez, akik átlagban évi két és fél kiló zoknit gyűjtenek, így már több mint 12 tonna jött össze, amelyet újrahasznosítottak.