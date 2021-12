Rekordokat hozott az elmúlt esztendő a szegedi központú Dressa ruházati webáruházat működtető ZV-Impex Kereskedelmi Bt.-nek, amelynél az 528 millió forintos árbevétel 83 milliós profittal párosult. Csányi Zoltán ügyvezető-tulajdonos a VG-nek felidézte, hogy tavaly az első negyedévben még relatíve gyengébbek voltak az eredmények, a lezárások után azonban áprilistól meglódult a forgalom.

Az emberek bezárkóztak, és mindent házhoz rendeltek, a ruhát is. Ahogy a munkavállalók jelentős része berendezkedett a home office-ra, a többség szabadidőruhára cserélte az inget és a nyakkendőt

– emlékezett vissza a cégvezető.

Amint hirtelen megugrott a kereslet, kérdéses volt, hogy lesz-e elegendő árukészlet, ám olyan beszállítók is beálltak mögéjük, amelyek korábban elsősorban a hagyományos üzleteket látták el áruval, csakhogy azok bezártak. „A június–júliusi értékesítés még a november–decemberi karácsonyi szezont is felülmúlta” – vont mérleget Csányi Zoltán. Így a MagyarBrands-díjjal elismert Dressa is alaposan kivette a részét a hazai e-kereskedelem szárnyalásából, amely csak tavaly két-három évnyi növekedést ért el. Nem véletlen, hogy a kedvező üzleti környezet az új belépők kedvét is meghozta, és az aktív webshopok száma átlépte a 30 ezres határt.

Csányi Zoltán, a Dressa.hu ügyvezető-tulajdonosa Fotó: Dressa

Az idén a magasabb bázison is 20-30 százalékos pluszban volt az első fél évben a ruházati webáruház, ám július közepén-végén ebbe a szegmensbe is beszivárogtak az ellátási nehézségek. Ennek következtében már most látni, hogy nem reális cél a tavalyi csúcsok megdöntése, de remélhetőleg a félmilliárdos forgalom meglesz az év végéig. A Covid-válság alatt mindenesetre visszaütött az a stratégia, hogy több, a világpiacon meghatározó márka az európai érdekeltségeit leépítve a Távol-Keletről lássa el valamennyi piacát. Sokan már dolgoznak a korábban felszámolt logisztikai rendszer újbóli kiépítésén a kontinensen.

Az áruhiány és a szállítási kapacitások szűke miatt nem mindegy, hogy Hollandiából érkezik az áru, vagy Hongkongból

– mutatott rá az üzletember.

Van olyan meghatározó partnerük, amelytől addig hetente kétszer kaptak árut repülőgépes szállítással, azonban jelezte nekik, hogy októbertől decemberig már csak két járatra számíthatnak, ráadásul termékenként 80 centes–1 dolláros felárral. Jobb híján a kieső volumen egy része beérkezhet hajón is, azokra a konténerekre azonban kilencven napot kell várni.

A Dressa úgy tudott helytállni a nehezített pályán, hogy az előrendeléseknél minden aktuális szezonális trendet és az időjárás-előrejelzéseket is figyelembe véve évszakról évszakra optimalizálta a készletgazdálkodását.

A webáruház fehérneművonalon rendelkezik a legnagyobb múlttal, de ma már a ruházat teljes vertikumát kínálja, beleértve a pulóvereket, nadrágokat, kabátokat, táskákat, egyéb kiegészítőket. És mivel nemcsak forgalmaz a cég, hanem egyre több mindent gyárt is, amint felbukkantak a szállítási nehézségek a világmárkáknál, a Dressa saját termékportfóliójának szerepe felértékelődött. Az utóbbi részaránya alaposan felkúszott, a korábbi 24-25 százalékról egészen 36-38 százalékig. Három varrodában készítik a saját brand alá tartozó fehérneműiket, de két zokniüzemmel is partnerségben állnak.

Amit csak lehet, belföldön gyártunk vagy gyártatunk, egy Ginop-pályázat révén bővítjük a csarnokunkat, növeljük a kapacitást

– bocsátotta előre Csányi Zoltán.

A zöldmegoldások terén is élen jár a Dressa, amelynek a zoknicsereprogramja hét éve indult, s azóta 22 tonna zoknit gyűjtöttek össze. Ezeket feldolgozzák, filc készül belőlük. A környezettudatosság minden szinten megjelenik a vállalatnál a csomagolóanyagok újrahasznosításától kezdve a megújuló energiák felhasználásáig. Rövidesen termelhet a 17 kilowattos naperőművük, de már az autóflottájukból is kivezették az utolsó belső égésű motoros változatot, zöld rendszámos járműre cserélve. A ruházati termékekben szintén megjelenik az újrahasznosítás, amelynek az olasz partnerektől ellesett jó megoldások adtak lendületet. Így például készítettek már PET-palackból pólót, halászhálóból fürdőruhát.

A környezetvédelem nincs ingyen, számos gyártó és egyre több fogyasztó is ráébred, hogy ami újrahasznosított, az többe kerül, és a költséghatékonyság nem minden

– mutatott rá az ügyvezető.

Mai formáját 2019 áprilisában nyerte el a cég, amikor a hdiShopot üzemeltető ZV-Impex felvásárolta a Wallis csoport érdekeltségébe tartozó Dressát. „Bár a pandémia tavalyi jótékony hatása is sokat nyom a latban, az összeolvadás nélkül nem ugrott volna bő háromszorosára az árbevételünk 2016 és 2020 között” – magyarázta Csányi Zoltán.

A tranzakció meghatározó célja volt a jól csengő márkanév megszerzése is, hiszen belátták, hogy egy Dressa terméket könnyebb eladni.

A vállalkozó egyébként egyáltalán nem érzi magukat hátrányban a vidéki bázis miatt az erősen Budapest-központú hazai e-kereskedelmi piacon. „Egyre több ígéretes webshop növi ki magát Debrecenből, Szegedről is” – jegyezte meg. A ZV-Impex egyébként már 1992-ben belépett a ruhakereskedelembe, 2003-ban pedig az első fecskék egyikeként a weben is megjelent. Korábban volt kilenc boltjuk is – Szegeden kívül Békéscsabán, Orosházán, sőt Budapesten is –, ám ahogy megerősödött az online láb, azokat fokozatosan bezárták.