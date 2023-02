A héten 20 százalékkal csökkenti a Penny a vaj árát – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a kiskereskedelmi lánc magyarországi kommunikációs vezetője.

Fotó: Váli Miklós

Kazatsay Eszter arról tájékoztatott, hogy a döntés hátterében a beszerzési árak csökkenése áll.

A Pennynél folyamatosan tárgyalunk a beszállítóinkkal a kedvezőbb beszerzési árakért, amit természetesen a vásárlóink felé továbbítunk

– emelte ki. Vannak olyan termékkategóriák ahova előbb, de akad olyan is, ahova később érkezik meg a nemzetközi trendeknek megfelelő, külföldi piacokon már tapasztalható árcsökkentés lehetősége.

Arról is beszélt, hogy a fogyasztói kosarak átalakulása az utóbbi fél évben szemmel látható, érzékelhető az eltolódás a saját márkás és az olcsóbb termékek irányába. Ezenkívül érezhető bizonyos termékkategóriák visszaesése is, amelyek a fogyasztó számára már szinte luxuscikké váltak. Továbbá az is tapasztalható, hogy az akciók iránti nyitottság jócskán megnőtt, éppen ezért a Penny nagy hangsúlyt fektet a több száz, a boltjaiban megtalálható akciós ajánlataira.

A Penny a negyedik fecske

A héten az Aldi, a Lidl és a CBA is bejelentette, hogy bizonyos termékköröknél 15-25 százalékos árcsökkentést hajt végre.

A döntés egyértelműen a drámaian beszakadó forgalomnak tudható be.

Ezzel egy másfél-két éves élelmiszer-drágulási időszak zárult le, és egyértelmű fordulat történt. A kérdés az, hogy vajon a többi nagy szereplő, a Tesco, a SPAR vagy az Auchan is csatlakozik-e, illetve hogy valóban kiterjed-e az árcsökkentés a termékek szélesebb körére, ahogy az ígéretek szólnak.