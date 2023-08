Nagy tételben jelentek meg a Lidl polcain németországi sertés darálthús-termékek – erre piaci források hívták fel a Világgazdaság figyelmét. Lapunk ennek nyomán több Lidl-boltot is felkeresett, és azt tapasztalta, hogy a német hátterű diszkont magyarországi üzleteiben valóban dominál a német eredetű sertéshús.

Olcsó német sertéshússal árasztotta el Magyarországot a Lidl. Fotó: Getty Images

A német importtal két probléma van: egyrészt lapunk információi és saját tapasztalatai szerint is egy nagy része napi, augusztus 30-i lejáratú, ami felveti annak a kérdését, hogy a szóban forgó csomagolt sertés darálthús-készítmények külföldi piacokon megmaradt fölöslegként árasztották el Magyarországot. A másik pedig az árazásuk.

A Lidl jelentős, 13-17 százalékos akcióval kínálja

ezeket a termékeket. Így például az 500 grammos, 30 százalékos zsírtartalmú kiszerelés 949 forintba kerül, miközben az ugyanilyen, de magyar származású termék már 1049 forint. A német áru árelőnye tehát 100 forint, mintegy 10 százalék. A jelenlegi, borotvaéles árversenyben ez lényeges különbség, ezért nem is volt meglepő, hogy amikor a Világgazdaság szerda délelőtt a Lidl boltjaiban járt, a német darált sertéshús már mindenütt fogyóban volt, pedig szép mennyiséggel töltötték fel az árukészletet. Szemben a magyar termékkel, amelyből sorakoztak a dobozok. Csakhogy ezek jóval drágábbak. A Kométa 99 Zrt. által gyártott,

magyarországi tartású állatot

magyarországi vágással feldolgozó,

Húsfarm márkájú,

500 grammos,

20 százalékos zsírtartalmú terméket

1399 forinton árazzák.

Ehhez képest a német SB-Convenience GmbH által gyártott,

németországi tartású állatot

németországi vágással feldolgozó,

márkajelzés nélküli,

500 grammos,

20 százalékos zsírtartalmú termék

1099 forintba kerül.

Itt már 300 forint a német termék árelőnye, ami csaknem 30 százalékkal kedvezőbb, mint a magyar. Ennél még inkább igaz, hogy a mostani kiélezett árversenyben, amikor a fogyasztói fő preferencia az ár, nehéz elképzelni olyan magyar vásárlót – még ha tudatos is –, aki ne a német árut választaná. De markáns árkülönbségek látszanak az 1000 grammos kiszereléseknél is. A magyar termékért, 30 százalékos zsírtartalommal 1779 forintot kér a Lidl, az ugyanilyen német árucikkért már csak 1679 forintot.

A Lidlben több száz forinttal olcsóbb a német darált sertéshús, mint a magyar. Fotó: Világgazdaság

A német darált sertéshús olcsósága az értékcsökkentett kategóriában is kitart. Erre egy példa: hiába ugyanazok a paraméterek (500 gramm, 20 százalékos zsírtartalom, augusztus 30-i lejárat, 50 százalékos akció), a magyar termék 700 forint, a német meg 550 forint.

Az értékcsökkentett termékeknél is jóval kedvezőbb a német darált sertéshús ára. Fotó: Világgazdaság

Miért baj, hogy a Lidl olcsó német sertéshússal árasztotta el Magyarországot?

Ami a Lidl polcain történik a német darált sertéshússal, az két megközelítésből is súlyos problémákat vet fel. A Világgazdaságnak a magyar húsipar működésére rálátó forrása elmondta, hogy a német árukészlet kihelyezése egyúttal azt is jelenti, hogy magyar termékek elől veszik el a helyet. Ami ennél is nagyobb gond: arra lehet számítani, hogy a Lidl legnagyobb kiskereskedelmi versenytársai rövid időn belül a német import árait akarják majd érvényesíteni a magyar beszállítóknál. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor keresnek majd helyettük külföldi partnereket. Úgy fogalmazott lapunknak:

A nagy magyar húsipari cégek csak kapkodják a levegőt.

Hiszen a jelenség nem elszórt, hanem a Lidl a teljes országos hálózatát felhasználva öntötte rá Magyarországra az olcsó német sertéshúst. Forrásunk egyértelműen úgy értékelt, hogy a Lidl ezzel a magyar beszállítók ellen lépett fel, határozottan azt üzenve nekik, hogy „majd én megtanítalak benneteket, hogyan ajánljatok alacsonyabb árat”. Szerinte amit most látunk, az egy nagyon csúnya háború kezdete, aminek már rövid távon hatása lehet a magyar sertésárakra. „Lássuk be, 750 forintos kilónkénti élősertés-árak mellett normális körülmények között nem lehet a boltokban 1000-1100 forintért kínálni a kész terméket. Ami most kialakult, az irreális. A Lidl egy külföldi termékkel kényszeríti versenyre a magyar húsipart, ennek pedig súlyos következményei lesznek” – figyelmeztetett.

Hogy reagált a Lidl az olcsó német darált sertéshús megjelenésére?

A Lidl esete a német sertéshússal több kérdést is felvet. Az egyik legfontosabb, hogy miért ennyivel olcsóbb a külföldi import, mint a magyar. Ennek pontos okait nehéz biztosan feltárni, ehhez a Lidl tájékoztatására lenne szükség. A Világgazdaság megkereste a céget, egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy

mekkora tételben hoztak be a német termékből, és mikortól került ki a polcokra? Hogyan lehetséges, hogy ennyivel olcsóbb a magyar terméknél? Lehet-e arra számítani, hogy a jövőben rendszeresen kínálják majd ezt a német terméket vagy ennek a német gyártónak más termékeit? Nem tartanak-e attól, hogy a magyar beszállítók oldaláról ellenérzéseket vált ki a német import?

A Lidl azonban csak általánosságban ragált. Megerősítette a tényt, hogy Lidl Magyarország kínálatában valóban található német darált sertéshús. A konkrét kérdéseket azonban elhárította azzal, hogy azok üzleti titkokat érintenek, így nem tudnak segítséggel szolgálni.

Miért lehet ennyivel olcsóbb a német sertéshús a magyarnál?

Mindenesetre néhány szempont így is felvethető. Az egyik, hogy előfordulhatott – és erre utal a rövid lejárati dátum is –, hogy a Lidl úgynevezett likvidációs készletre csapott le Németországban. Ez lényegében azt jelenti, hogy valahol, valamelyik gyártónál megtelt a raktár, mert például egy vevője kiesett. Hogy ne akadályozza a termelést, ezt a mennyiséget inkább olcsón kiszórta, hiszen még mindig jobb, ha csak kicsit bukik rajta, mint hogy semmit ne keressen vele. Csakhogy azzal, hogy a Lidl Magyarországon teríti az árut, a magyar beszállítókat hozza nehéz helyzetbe. Pedig ez a mennyiség eredetileg nem Magyarországon keletkezett.

Ennek a verziónak viszont ellentmond – és ez ijesztőbb lehet a magyarországi beszállítóknak –, hogy a Lidl magyar csomagolással, aktualizált magyar hívószavakkal tálalta a német importot a vásárlóknak, ami azt feltételezi, hogy

erre az akcióra jó előre felkészültek.

Ha ez történt, arra lehet számítani, hogy nem egyszeri jelenségről van szó, hanem tartósan megmaradhat az itthon piacvezető bolt polcain a német darált sertéshús.

Az is igaz, hogy a németországi gigavágóhidak a méretükből fakadóan hatékonyabban működnek a magyar vágóhidakhoz képest. Van olyan német vágóhíd, amely önmagában nagyobb kapacitású, mint a teljes hazai vágóipar. Ez tehát okozhat egyfajta árelőnyt a német termék javára, de akkorát azért mégsem, mint ami most a Lidl árazásában tetten érhető. Éppen ezért kérdés, hogy a Lidl mekkora marzsot alkalmaz a német árun. Korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy a kiskereskedelmi szereplők a magyar termékekre nagyobb profitot pakoltak, ezzel pedig az import végfelhasználói ára alacsonyabb lett. Hogy ezúttal is ez történt-e, azt csak a Lidl tudná megmondani.