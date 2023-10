A hét közepétől ismét új árakat alkalmaznak majd a benzinkutakon – írta meg a Holtankoljak. Az üzemanyagár-figyelő szakblog szerint a benzines járművek tulajdonosai örülhetnek, azonban a dízelesek már nem.

Megjelentek a friss üzemanyagárak, szerdától jelentősen csökken a benzinár, és drágul a dízel. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Szerdától ugyanis a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal csökken. A gázolajnál is változik a nagykereskedelmi ár, de itt ellentétes trend figyelhető meg, és bruttó 4 forintos emelés jön. Mindez azt jelenti, hogy a hét közepétől a töltőállomásokon az alábbi árszintekkel lehet majd találkozni:

95-ös benzin – 639 Ft/liter,

gázolaj – 682 Ft/liter.

Ezzel sorozatban már harmadik alkalommal csökken a benzin ára. Az áresés még szeptember 22-én kezdődött, igaz, akkor csak a dízel literenkénti árából engedtek bruttó három forintot. Azóta viszont a benzinnél is elindult az árcsökkentés, eddig már összesen bruttó 20 forinttal kerül kevesebbe, mint másfél hete. A dízel esetében, ha csak minimálisan is, de szintén kedvezőbb a helyzet, és az elmúlt másfél hétben összességében bruttó 3 forintos literenkénti csökkenés állt be.

Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója korábban arról beszélt a 24.hu-nak, hogy az üzemanyagárakat globális folyamatok alakítják, a hazai szereplőknél pedig nincs kirívó árrés. Azt prognosztizálta, hogy a folyamatok most inkább az árak csökkenése irányába mutatnak. „Ha nincs jelentős forintgyengülés, ha nincs olajárrobbanás, akkor a jelenlegi trendek szerint inkább távolodunk a literenkénti 700 forintos ártól” – fogalmazott.

Ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árrés a szakértők szerint mostanra elérte a 130-140 forintos szintet, ami 2019-hez képest duplázás. Vagyis a kereskedőknél igenis van mozgástér az árak mérséklésére. A kormányzat az elmúlt napokban erre fel is szólította a piacot, és jelezte, hogy ha nem tartják kordában az árakat, kész beavatkozni. Tehát a mostanában tapasztalható, főképp a benzinnél megjelent kedvező árpály jó eséllyel összefügg a kormányzati ultimátummal.

Érdemes lesz figyelni, milyen árazás lép életbe péntektől a töltőállomásokon. Erről szerdán érkezik majd információ. Könnyen lehet, hogy kitart a kedvező árképzés, és újabb csökkenés következik majd. A dízel esetében ez kétséges, mert ott egészen extrém körülmények terhelik az értékesítést.